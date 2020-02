“Cuando salga, es directo al supermercado y me vengo. Vivo en una residencia estudiantil, entonces para salir un guarda me tomará la temperatura y me hará una fotografía. Luego, para entrar al supermercado me vuelven a tomar la temperatura. Al regresar con las compras, otra vez me harán el mismo procedimiento, toma de temperatura y fotografía para ingresar a las residencias”, detalló.