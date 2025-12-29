Embajada de Alemania en Costa Rica da tips para descubrir Berlín de la forma más barata

El edificio del Reichstag, sede del Parlamento de Alemania.

Berlín es una ciudad que se reinventa constantemente: fue imperio, estuvo dividida por un muro y hoy es uno de los centros culturales más dinámicos de Europa. Por eso, la Embajada de Alemania en Costa Rica comparte una serie de recomendaciones para disfrutar la capital alemana de forma económica.

Museos de clase mundial, barrios alternativos y una escena urbana única conviven con opciones pensadas para quienes desean viajar sin gastar de más.

“Descubrir Berlín sin quedarse sin ahorros es posible. Nuestra capital tiene una oferta cultural única, variada y para todos los presupuestos. Algunas opciones imperdibles incluyen visitas guiadas gratuitas, conciertos previos a la fecha oficial, mercados de pulgas y comida callejera deliciosa”, señaló la sede diplomática.

Estos son algunos de los consejos de la Embajada de Alemania.

Tours a pie

“Todos los días hay tours que salen desde la Puerta de Brandeburgo. A cambio de una propina, le llevarán a los lugares más importantes de Berlín, como el Memorial del Holocausto y varios tramos del antiguo Muro”, indicó la representación alemana en Costa Rica.

Cúpula del Reichstag

“Con registro previo, es posible visitar de forma gratuita la espectacular cúpula y la azotea del edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán”, añade la Embajada.

El registro debe realizarse en línea, en el sitio oficial del Parlamento alemán, indicando nombre completo y fecha de visita. Una vez aprobado, el visitante recibe la confirmación por correo electrónico. La entrada no tiene costo y permite disfrutar de una vista panorámica del centro de Berlín.

Berlín a través de los museos

“Algunos museos en Berlín ofrecen exposiciones a precios muy accesibles. Por ejemplo, la entrada al Futurium es gratuita de manera permanente. Otra opción es adquirir el Museum Pass Berlin, un billete válido por tres días que da acceso a más de 30 museos”, destaca la Embajada.

El Museum Pass Berlin tiene un costo aproximado de €32 y permite entrar, entre otros, a los principales museos de la Isla de los Museos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Conciertos al mediodía

“Todos los miércoles, de setiembre a junio, se puede disfrutar sin costo de un concierto al mediodía en el vestíbulo de la Filarmónica de Berlín”, recomiendan.

¿Qué ver en Berlín?

1. La Puerta de Brandeburgo

Símbolo indiscutible de Berlín y de la reunificación alemana. Se puede visitar libremente y es uno de los mejores puntos para comenzar a entender la historia reciente del país.

La Puerta de Brandeburgo es de los sitios más icónicos de Berlín, Alemania. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

2. El Muro de Berlín y la East Side Gallery

El tramo más largo que se conserva del antiguo muro está cubierto por murales y obras de arte al aire libre. Es una visita gratuita que combina memoria histórica y expresión cultural.

Este es uno de los tramos que quedan del Muro de Berlín. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

3. El Memorial del Holocausto

Ubicado cerca del centro político de la ciudad, este conjunto de bloques de hormigón invita a la reflexión. La entrada es gratuita y el centro de información subterráneo ofrece contexto histórico.

El Memorial del Holocausto en Berlín. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

4. La Isla de los Museos

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reúne algunos de los museos más importantes de Europa. Aunque la entrada es paga, existen pases combinados que permiten ahorrar.

5. El Reichstag y su cúpula de vidrio

Sede del Parlamento alemán. Su cúpula es gratuita y ofrece una vista panorámica de la ciudad, aunque es necesario reservar con antelación.

6. Los barrios alternativos: Kreuzberg y Friedrichshain

Ideales para caminar, descubrir cafés locales, mercados callejeros y tiendas independientes. Son zonas donde se vive el Berlín más auténtico y multicultural.

7. Parques y espacios verdes

El Tiergarten, uno de los parques urbanos más grandes de Europa, es perfecto para descansar entre visitas. En verano, muchos berlineses se reúnen allí para hacer picnic o andar en bicicleta.

8. Checkpoint Charlie

Durante la Guerra Fría, este fue el paso fronterizo más famoso entre Berlín Oriental y Occidental. Hoy conserva réplicas de los antiguos controles y paneles informativos. Aunque la zona es muy turística, la visita al punto en sí es gratuita.

El checkpoint Charlie era de los puntos principales para pasar entre Berlín Oriental y Occidental. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Transporte público

Moverse por Berlín sin gastar de más también es sencillo gracias a su eficiente transporte público. Una tarjeta de 24 horas, con viajes ilimitados en trenes, metro, buses y tranvías, cuesta alrededor de €10,60 para la zona central (AB).

Si el recorrido incluye el aeropuerto o zonas periféricas, el pase ABC ronda los €12 a €13.