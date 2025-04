¿Cómo recorrer Europa en el tren Eurail? Un tico narra su experiencia

Uno de los medios de transporte favoritos en Europa por sus facilidades es el tren. Aunque muchas veces solo lo utilizamos dentro de un país, aún es posible adquirir boletos para recorrer casi todo el continente.

¿Cómo funciona? El costarricense Andrés Boza, quien es un asiduo viajero, anduvo por cuatro países recientemente en tren.

A continuación, la entrevista que le hice para conocer cómo funciona el Eurail. De paso, en este enlace puede ver ideas de itinerarios.

¿Qué debe saber una persona que quiera recorrer Europa en tren?

El tren es una excelente opción para desplazarse dentro de Europa. Es amplio, cómodo, silencioso y muy puntual. Los costarricenses lamentablemente tenemos un servicio de trenes anticuado, y por lo tanto, no estamos acostumbrados a considerarlo como un medio moderno, rápido y eficiente de transporte público. La mayoría de los trenes que abordamos circulaban a más de 300 kilómetros por hora.

El costarricense Andrés Boza durante uno de sus viajes en tren por Europa. (Andrés Boza/Cortesía)

¿Cuáles países se podrían visitar?

Prácticamente todos los países europeos cuentan con un sistema de trenes moderno y eficiente que comunica sus principales ciudades.

¿Cómo se compran los boletos? ¿Qué incluye y qué no?

Los boletos se pueden comprar en línea, a través de una app o en forma física, pero la opción que yo recomiendo es adquirir un pase de tren. Hay disponibles pases de trenes regionales, como en Suiza, en Alemania y en Italia, pero además para toda Europa en sitios web como Eurail (https://www.eurail.com/es), lo que brinda muchísima flexibilidad y además nos permite obtener importantes descuentos por ser ciudadanos extranjeros.

¿Cómo saber cuándo hay que reservar asiento y cuándo no?

Es recomendable reservar los asientos con varias semanas de antelación. En el caso de fechas festivas o de fines de año, los trenes se ponen muy llenos y si no hemos reservado asiento con buena antelación, es posible que ya no haya disponibles y nos quedemos sin poder viajar abordo en ese tren, o incluso en los trenes de esa ruta durante el día.

Si cuentan con un pase de tren y están pensando hacer un cambio en el itinerario, NO cancelen o eliminen el itinerario existente hasta no haber podido completar la reserva del itinerario alternativo, ya que como extranjeros no tenemos presente los días feriados, festivos o religiosos, en los que los trenes suelen viajar más llenos de gente.

Por ejemplo: Yo tengo reservado el recorrido en tren con mi familia de Madrid a Sevilla mañana. Pero nos gustó mucho Madrid y nos queremos quedar un día más. Bueno, pues entonces hagan una reservación adicional para pasado mañana en la aplicación del pase de tren.

¿Encontraron espacio en las mismas condiciones y con un horario conveniente?

Sí. Magnífico, entonces ya pueden borrar la reservación de tren de mañana.

¿Cuál fue su recorrido?

Mi novia (Silvia Monge) y yo recorrimos Alemania, Suiza, Italia y Austria en tren durante un mes.

¿Qué tal los trenes?

¡Hermosos! Las cabinas son amplias, están alfombradas y cuentan con aire acondicionado. Los asientos son butacas más cómodas y amplias que los de un avión, incluso en segunda clase.

La mayoría de los vagones incluyen asientos con mesa en el centro, los cuales recomiendo para viajes de familia con niños y adolescentes.

Además, usualmente los trenes incluyen un vagón comedor donde puedes adquirir bocadillos y comida ligera, así como bebidas naturales y alcohólicas.

Yo por ejemplo, disfruté tomando cerveza austriaca mientras recorrí los bellos paisajes alpinos de este país.

¿Cuáles países están incluidos en el Eurail Global Pass?

Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

