¿Cómo ir a Europa sin pagar caprichos? Así viajo yo

Adoro Europa. Su tranquilidad y gran seguridad, sus hermosas ciudades, sus rincones mágicos, su comida, su transporte eficiente…

Si desea viajar a Europa, pero por su propia cuenta para ahorrar, conocer más y no pasar horas de horas metido en un autobús, les doy sugerencias para que disfrute de tres ciudades, quizás las que todo viajero debería recorrer en el Viejo Continente: Madrid, España; Roma, Italia; y París, Francia.

Sentir la brisa fresca en el rostro mientras que desde lo más alto de la Torre Eiffel en Francia observa el sol esconderse es inolvidable. Sentarse un buen rato a respirar aire fresco en el parque El Retiro en Madrid es fascinante. Recorrer el Coliseo Romano es inigualable.

Tampoco hay comparación al cerrar una deliciosa cena con un Crème brûlée en el Barrio Latino en París, o disfrutar unos churros con chocolate en la capital española, o saborear las pizzas italianas.

No pague caprichos por conocer estos lugares. Anímese y hágalo por su cuenta; solo es cuestión de planificar un poco, estudiar bien el destino y estar decidido a conocer. ¿Temores? Todos sentimos un poquito, pero verá que lo puede lograr.

¿Cuál es el mejor mes para viajar a Europa?

Tiquete aéreo a Europa

Los precios de los boletos aéreos vienen en aumento debido, sobre todo, a la alta demanda. ¡Todos queremos viajar! Sin embargo hay opciones si tiene paciencia y, ojalá, fechas flexibles. Pese a los aumentos, este año han habido ofertas a menos de $600 (el año pasado se conseguían hasta en menos de $500).

Los precios por lo general no incluyen maleta documentada (la que va en la ’panza’ del avión), pero trate de viajar ligero, porque en Europa es inevitable caminar y caminar… y todo estorba y pesa; yo solo llevo un salveque como el que usaba en el colegio.

Si tiene visa de Estados Unidos o Canadá puede encontrar más opciones, pero de lo contrario, hay vuelos directos a varias ciudades europeas.

Incluso es probable que entre por Londres (Inglaterra), Zúrich (Suiza), Ámsterdam (Países Bajos), Fráncfort (Alemania)… pero también hay vuelos directos a París y Madrid.

En estas páginas o Apps puede buscar precios de boletos, pero en la medida de lo posible compre los tiquetes en el sitio web de las aerolíneas. Son Skyscanner, Momondo, Kayak o Google flights, que le sirven para comparar y detectar promociones. No se centre en un solo destino, sino que dedique tiempo a poner como llegada diferentes ciudades.

En esos mismos sitios puede buscar vuelos internos para Europa, pues ahora suele ser más barato trasladarse en avión que en tren. Recuerde, si lleva maleta documentada debe pagar un adicional, pero páguelo por la web, pues si lo hace en el counter es más caro. Y no se pase ni un kilo del peso permitido porque le cobran.

El Puente Vecchio en Florencia, Italia, es de los sitios más emblemáticos de la ciudad. (Jairo Villegas S.)

Hospedajes

Sin duda, este es uno de los rubros en que puede ahorrar. Nosotros procuramos alquilar apartamentos, que los hay económicos, y así preparamos nuestro desayuno para ahorrar, pues comprar en supermercados europeos no es caro. Eso sí, siempre hacemos una comida al día en la calle para disfrutar de los sabores locales.

De hecho, en mi salveque siempre llevo un hervidor de agua plegable que compramos por Internet y un pequeño filtro para “chorrear” café. Aunque nos quedemos en un hotel, lo usamos y solo compramos algo de pan: ¡es delicioso en Europa!

Los hospedajes los puede buscar en Booking.com o Airbnb (en este caso, verifique el precio final con impuestos).

Madrid, España

Traslado del aeropuerto de Barajas:

Para elaborar estas sugerencias me apoyé en María José Otárola, tica que vivió en la capital española. Existen tres formas para llegar:

1-El autobús Express Aeropuerto que hace dos paradas, una en la Estación Atocha, de donde sale la mayoría de trenes de larga distancia, y la otra frente a Plaza Cibeles, lugar estratégico porque ahí es el punto de partida de diferentes buses durante las 24 horas y está al lado de muchos de los lugares de interés turístico.

Si el visitante llega en la madrugada, es mejor que utilice este autobús porque el metro cierra de 1 a. m. a 6 a. m. El costo es de 5 euros por persona que se le pagan en efectivo al chofer.

2-Metro: Del aeropuerto sale una única línea de metro que llega como destino final a la estación de Nuevos Ministerios. Si el turista quiere llegar al centro de la ciudad, deberá hacer trasbordo ahí para tomar otra línea. El precio de cada tiquete para viajar por el centro de la ciudad es de 1,5 euros, pero cuando se viaja desde o hacia el aeropuerto se debe adquirir también un suplemento de 3 euros, es decir, debe pagar 4,5 euros.

Para viajar en metro se debe adquirir una tarjeta de transporte, que vale 2,5 euros. Si solo se va a mover por el centro de la ciudad, que es la parte turística, debe comprar un boleto para zona A.

3-Taxi: Tiene una tarifa plana de 30 euros desde el aeropuerto y hacia cualquier parte del centro de la ciudad. Si deben hacer varias paradas cobran un monto extra. Es una buena opción si viajan tres o cuatro personas. Todos los taxistas deben tener datáfono en caso de que se quiera pagar con tarjeta de crédito, pero debe indicarle al tomar el taxi.

Itinerario sugerido

Empezando en la salida del metro de Plaza España:

Día 1: Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza Callao, caminar por la Gran Vía, Plaza de España, ver el atardecer en el Templo del Debod. Todo eso está cerca, así que lo puede disfrutar caminando.

Día 2: Estación de Atocha (puede llegar en metro), museo Reina Sofía* y alrededores, museo Thyssen*, rotonda Neptuno y alrededores, museo del Prado* y Paseo del Prado, Plaza Cibeles, Puerta de Alcalá, parque El Retiro, Casa de Cristal y el rosal, paseo Recoletos y ver el atardecer desde la azotea del Círculo de Bellas Artes

*Si desea entrar a alguno de los museos, debe dedicar más tiempo. Tenga presente que el Museo del Prado es gratis de lunes a sábado de 6 p. m. a 8 p. m. y los domingos y feriados de las 5 p. m. a las 7 p. m.

Día 3: Estadio Santiago Bernabéu. Se llega en metro, línea 10 estación Santiago Bernabéu. El costo de la entrada es de 20 euros. Este recinto deportivo está un poco lejos, así que debe dedicar más tiempo para llegar y regresar a la parte turística.

Mercado San Miguel, Mercado de San Antón en el barrio Chueca (similar a un barrio rosa) y teleférico Casa de Campo.

Si dispone de un poco más de tiempo y dinero podría visitar algún sitio cercano a Madrid, que no esté a más de hora y media de viaje, como por ejemplo Toledo, que se llega en tren o autobús. No recomiendo tomar un tour de los que venden en quioscos o la Gran Vía o Puerta del Sol, porque las personas llegan desilusionadas.

Otros sitios son Alcalá de Henares, que se llega en tren, al igual que El Escorial. También Segovia, en autobús o tren, aunque si lo hace en este último transporte, deberá tomar un bus urbano. Además, puede ir a Ávila.

Roma, Italia

Traslado del aeropuerto a la ciudad

Para los datos sobre Roma me apoyé en Marisol Umaña. Hay dos aeropuertos principales, el Leonardo da Vinci, Fiumicino, que es el más importante y grande, donde llegan los vuelos transatlánticos, y el otro es el Ciampino.

Es más fácil movilizarse desde el Fiumicino, pues hay diferentes medios de transporte públicos y privados para llegar al centro.

1-Tren: El servicio Leonardo Express es exclusivo para trasladar pasajeros del aeropuerto a la estación Termini, que es la principal de trenes del centro de Roma, con salida cada 30 minutos. El costo del tiquete es 14 euros (¢9.760).

2-Autobús: Hay diversas empresas que dan servicio del aeropuerto a la estación Termini, como Terravision, con un precio de 5,8 euros y Sit Bus Shuttle, con valor de 6 euros. La duración en bus a la ciudad es de una hora. A la salida del aeropuerto hay quioscos donde venden los tiquetes.

3-Taxi: El costo promedio es de 48 euros de una a cuatro personas, dependiendo de la cantidad de maletas.

4-Transporte privado: De 80 a 90 euros para hoy una miniván para 5 o 6 personas, que lo dejan en el destino final. 65 euros si es para dos personas e igual lo dejan en el destino final.

Si utiliza el tren o el bus, al llegar a Termini puede desplazarse en metro a su destino final por un monto de 1,5 euros.

Para moverse en Roma, existen tiquetes turísticos para viajar de forma ilimitada en el metro y buses durante una semana, a un costo de 24 euros, 72 horas (18 euros), 48 horas (12,5 euros) o 24 horas (7 euros). Son convenientes si no desean o no pueden caminar mucho.

Si llega al aeropuerto Ciampino, hay dos opciones:

1-Tren: El costo es de 1,50 euros (¢1.045).

2-Autobús: 5 euros (¢3.500).

Atracciones en Roma

Vaticano: No importa si no es católico, ver la Ciudad del Vaticano es algo que no puede dejar pasar. Aquí debe visitar Basílica de San Pedro (entrada gratuita) y Museos Vaticanos con la Capilla Sixtina. El precio es de 17 euros más 4 euros si las compra por Internet, lo cual es recomendable para evitar filas. El sitio para comprar las entradas en línea es http://www.museivaticani.va

Coliseo romano y Foro Imperial: Precio a partir de 18 euros. Lo mejor es comprar las entradas por Internet para ahorrar tiempo, en el sitio https://www.coopculture.it

Villa Borghese: Es uno de los parques más grandes de Roma, se encuentra cerca de Plaza del Popolo. En el llamado Pincio (mirador del parque) verás toda Roma.

Trastevere: Este es el barrio bohemio de Roma, quedarás encantado con sus callecitas románticas y con la autenticidad del lugar. Hay muchas trattorias romanas, donde cenar será toda una gran experiencia.

Vía del Corso: Es la avenida central de Roma, va desde la Plaza del Popolo hasta el Monumento Vittorio Emanuele II. Esta vía es muy alegre y llena de tiendas.

Plaza Navona: Una de las más conocidas, construída sobre un antiguo estadio de atletismo romano.

Pantheon: Antigua iglesia inspirada en los dioses griegos.

Fontana di Trevi: La fuente más famosa de Roma. No te podrás ir de Roma sin lanzar una moneda ahí.

Plaza España.

Itinerario de tres días

Día 1: Coliseo romano y Foro Imperial. Centro Histórico (Plaza del Popolo, Pincio, Plaza España y Fontana di Trevi). Al Coliseo se llega en el metro línea B, estación Colosseo.

Día 2: Ciudad del Vaticano, Basílica de San Pedro y Museo Vaticano. Recuerde que debe ingresar con los hombros tapados, no es permitido el uso de shorts ni vestidos cortos. Se llega en el bus 64 desde la Estación Termini, el bus 62 desde Plaza España o en metro línea A, paradas Cipro (más cercana a Museos Vaticanos) o Ottaviano (más cerca de la Basílica de San Pedro).

Día 3: Recorrido Vía del Corso, Pantheon, Plaza Navona y Campo marzio.

París, Francia

Traslado del aeropuerto

Andrea Quesada me ayudó con información sobre esta ciudad. Si llega al Aeropuerto Charles de Gaulle, la mejor opción es el tren. Sale de la terminal y sigue la señalización hacia la estación, al llegar, hay máquinas para comprar los tiquetes, ya sea con dinero o tarjeta. Tiene la opción de español, para que no le sea difícil.

El costo del tiquete es de 10,3 euros. Puede hacer trasbordo en el metro para llegar a su destino final.

Si llega al aeropuerto Orly, debe abordar un autobús llamado Orlyval y luego el RER (tren) de la estación Antony a París centro. En una máquina, compre un tiquete combinado Orlyval+RER, que vale 12,05 euros.

Para desplazarse en París, puede adquirir un talonario de 10 tiquetes de metro, que valen alrededor de 14 euros, pues individuales cuestan 1,90 euros cada uno. El sistema de transporte en París está dividido por zonas, pero la 1 y 2 abarca toda la parte importante de ver de la ciudad, es decir, los sitios turísticos.

Otra forma es con la tarjeta Navigo Découverte. Este pase le da acceso a todas las líneas de metro, bus, tram y RER (trenes que salen de París, como para ir a Versalles y Disney) de manera ilimitada. Se puede comprar por día, semana o mes. Se puede recargar si la visita se prolonga. También se puede guardar para un futuro viaje a París, ya que el pase expira en 10 años. En este caso, debe llevar una fotografía para pegarla a la tarjeta.

Costo diario: 7,50 euros. Costo semanal: 22,80 euros. Costo mensual: 75,70 euros.

Atracciones

La Torre Eiffel y el Champ de Mars, símbolo de la Ciudad Luz. El costo de la entrada a la Torre es de 18,10 euros al segundo piso y de 28,30 euros a la cumbre. Lo ideal es a la cumbre, pero debe comprarlas con anticipación. Se llega en metro líneas 6 y 9 en estación Trocadero. Las entradas se pueden comprar aquí https://www.toureiffel.paris/es

El Arco del Triunfo y su imponente avenida de los Champs Elysées. Se llega metro línea 1, estación Arco del Triunfo.

El Museo del Louvre. Costo de la entrada 17 euros. Se llega en metro línea 12 estaciones Louvre-Rivoli o Palais Royal-Musée du Louvre.

Jardín de las Tuilleries. Place de la Concorde. Les Invalides. Museo de Orsay. Museo de Historia Natural. Museo de Picasso. Tour Montparnasse. Iglesia de Notre Dame de Paris. Basílica de Sacré Cœur. Iglesia de la Madeleine. Montmartre. Se llega en línea 2 del metro, estación Anvers y de ahí caminar por la calle Steinkerque y tomar el fonicular, o subir 237 escalones caminando.

Moulin Rouge. Barrio Latino o Saint Michel. Jardines de Luxemburgo. Panthéon. Georges Pompidou. Hotel de Ville. Los quais de la Seine. Paseo en barco por el río Sena. Los puentes cercanos a la Torre Eiffel, en especial el puente Alexander III.

Place de la Bastille. Place de la République. Opera Garnier. Jardin de Acclimatation. Fundación Louis Vuitton. La Défense. La Grande Arche de La Défense.

Palacio de Versalles y sus jardines. Costo de la entrada a partir de 20 euros, pues si hay espectáculo en las fuentes, el precio es mayor. Las entradas se pueden comprar aquí http://www.versailles-palace-tickets.com/

Catacumbas. Conciergerie. Sainte Chapelle. El acuario de París. Rue Crémieux: calle más colorida de París.

Día 1: Torre Eiffel: subir al tercer piso, ojalá cerca del atardecer para disfrutarlo desde ahí.

Invalides: visitar la tumba de Napoleón. Museo del Louvre. Ir al Arc du Triomphe (si logran subirlo, mejor). Pasan caminando por Jardin des Tuilleries, Place de la Concorde y Avenida Champs Elysées. La Défense: al arco y parte moderna de París.

Día 2: Sacré Coeur Montmartre. Montmartre, que queda detrás de la Basílica de Sacré Cœur. Luego caminan al Moulin Rouge. La Iglesia de la Madeleine.

De ahí siguen caminando por el boulevard des Capucines hasta el Opera (menos de 1 km y es una calle bella). Opera. Hôtel de Ville. Notre Dame de París, Quartier Latin o Barrio Latino y La Sorbonne. Palais y Jardines du Luxembourg.

Día 3: Palacio de Versalles. Se llega en el RER C, en dirección Versailles Château / Rive Gauche. De ahí se camina, pero está señalizado. En este caso, el costo del tiquete es de metro+RER es de 7,10 euros ida e igual vuelta, debido a que Versalles se ubica en la zona 5. Un buen tip es comprar un tiquete de un día para llegar a la zona 5, con un valor de 10 euros.

Ir al Castillo y al Trianon: dominios de María Antonieta. Crucero nocturno por el Sena.