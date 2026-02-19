De viaje con Jairo

Cómo hacer un crucero a Alaska sin visa de Canadá para costarricenses

Esta es la forma de planear el crucero a Alaska sin complicaciones migratorias

EscucharEscuchar
Por Jairo Villegas S.
Una de las imágenes que puede disfrutar si va de crucero a Alaska.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Crucero a AlaskaETA de CanadáVisa de Canadá
Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.