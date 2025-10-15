Cinco ciudades para enamorarse aún más de los gatos

Soy amante confeso de los gatos; por eso disfruto aún más las ciudades y países donde estos felinos son protagonistas.

Por eso, presento cinco ciudades donde puede enamorarse aún más de los gatos, pues abundan y se acercan a los turistas.

1-Kotor, Montenegro

Esta ciudad medieval, al lado del mar Adriático, es un santuario donde los gatos se pasean libremente, sin temor, sin importar el lugar.

Las plazas, murallas o callejuelas están repletas de estos hermosos y misteriosos animales.

Mi última visita a Kotor fue a finales de setiembre, cuando vi más gatos que en ocasiones anteriores.

De hecho, todos los souvenirs en Kotor giran alrededor de los gatos: camisetas, gorras, llaveros, adornos y más.

La costarricense Juleana Villegas aprovecha una visita a Kotor, Montenegro, para consentir a un gato. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

2-El Djem y Túnez capital, Túnez

En la cultura musulmana, los gatos son animales limpios y nobles, por eso pueden vivir libremente, a su antojo.

En sitios como la capital tunecina, Sidi Bou Said, La Marsa o El Djem, en Túnez, es habitual encontrarlos paseando o descansando en ventanales de tiendas.

A eso se le suma que Túnez es un país extraordinario.

Un gato en El Djem, Túnez. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Un gato dentro de una librería cerca del Parque Arqueológico de Cartago, en Túnez. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

3-Estambul, Turquía

Los gatos también se mueven a su antojo en Estambul. Incluso, es habitual verlos descansar sobre las telas tradicionales que están a la venta.

Además, no se extrañe de que mientras come en un restaurante, uno o dos o tres de esos felinos se acerquen con sigilo en procura de un bocado.

Estambul es conocida como la ciudad de los gatos.

Un gato se acerca mientras almorzamos en un restaurante en Estambul, Turquía. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

4-Santorini y otras islas de Grecia

Entre las fachadas blancas y cúpulas azules, sobresalen los gatos.

En diversas islas y ciudades de Grecia encontrará estos lindos animales.

Un gato descansa dentro de una tienda en la isla de Santorini, Grecia. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

5-Aoshima, Japón

Esta es la isla de los gatos, pues hay más de ellos que humanos.

Los turistas aprovechan para ir y jugar con ellos, en un país con gran sensibilidad y respeto hacia estos animales.