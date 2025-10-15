Cinco ciudades para enamorarse aún más de los gatos

Soy amante confeso de los gatos; por eso disfruto aún más las ciudades y países donde estos felinos son protagonistas.
Por eso, presento cinco ciudades donde puede enamorarse aún más de los gatos, pues abundan y se acercan a los turistas.
1-Kotor, Montenegro
Esta ciudad medieval, al lado del mar Adriático, es un santuario donde los gatos se pasean libremente, sin temor, sin importar el lugar.
Las plazas, murallas o callejuelas están repletas de estos hermosos y misteriosos animales.
Mi última visita a Kotor fue a finales de setiembre, cuando vi más gatos que en ocasiones anteriores.
De hecho, todos los souvenirs en Kotor giran alrededor de los gatos: camisetas, gorras, llaveros, adornos y más.
2-El Djem y Túnez capital, Túnez
En la cultura musulmana, los gatos son animales limpios y nobles, por eso pueden vivir libremente, a su antojo.
En sitios como la capital tunecina, Sidi Bou Said, La Marsa o El Djem, en Túnez, es habitual encontrarlos paseando o descansando en ventanales de tiendas.
A eso se le suma que Túnez es un país extraordinario.
3-Estambul, Turquía
Los gatos también se mueven a su antojo en Estambul. Incluso, es habitual verlos descansar sobre las telas tradicionales que están a la venta.
Además, no se extrañe de que mientras come en un restaurante, uno o dos o tres de esos felinos se acerquen con sigilo en procura de un bocado.
Estambul es conocida como la ciudad de los gatos.
4-Santorini y otras islas de Grecia
Entre las fachadas blancas y cúpulas azules, sobresalen los gatos.
En diversas islas y ciudades de Grecia encontrará estos lindos animales.
5-Aoshima, Japón
Esta es la isla de los gatos, pues hay más de ellos que humanos.
Los turistas aprovechan para ir y jugar con ellos, en un país con gran sensibilidad y respeto hacia estos animales.