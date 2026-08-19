De viaje con Jairo

Cambio migratorio en Canadá atrae a miles viajeros de Costa Rica; el repunte es notorio

Hermosas ciudades y extraordinaria naturaleza son parte de los atractivos de esta nación; conozca cómo tramitar el permiso para ingresar a Canadá

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Por Jairo Villegas S.
Montreal, Canadá, también se distingue por sus hermosos parques.
Montreal, Canadá, también se distingue por sus hermosos parques. (Jairo Villegas S.)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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