De viaje con Jairo

Atención viajeros: cinco países exóticos eliminaron el requisito de visa a los costarricenses

Cambios incluyen visa a la llegada o eliminación total del requisito para destinos en Asia, África y el Pacífico

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Por Jairo Villegas S.
Una de las edificaciones en el Gran Palacio y Palacio del Buda Esmeralda en Bangkok, Tailandia.
Una de las edificaciones en el Gran Palacio y Palacio del Buda Esmeralda en Bangkok, Tailandia. (Jairo Villegas S.)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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