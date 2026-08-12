Atención viajeros: cinco países exóticos eliminaron el requisito de visa a los costarricenses

Una de las edificaciones en el Gran Palacio y Palacio del Buda Esmeralda en Bangkok, Tailandia.

Cinco países exóticos decidieron eliminar el requisito de visa consular para los viajeros costarricenses; incluso, ni siquiera exigen tramitar un visado en línea, sino que flexibilizaron los requisitos migratorios.

Así se desprende al comparar los países y territorios que exigían visado a los ticos en el 2019, antes de la pandemia, con los que lo hacen en el 2026.

2. Tailandia

El Triángulo de Oro en Chiang Rai, Tailandia. (Jairo Villegas S.)

Tailandia es uno de los destinos turísticos más conocidos de Asia y combina playas, ciudades, templos budistas, gastronomía y una enorme oferta hotelera. En este país, se celebró el Miss Universo 2025.

Para los costarricenses, además, existe un cambio importante en las condiciones de ingreso. Por ahora, quienes planeen permanecer menos de 15 días pueden solicitar una visa a la llegada, mientras que para estancias mayores deben tramitarla en línea. En 2019, se requería un visado estampado en el pasaporte.

No obstante, en cualquier momento Tailandia eliminará la opción de visa a la llegada para los ticos, según anunció en mayo anterior.

El país ofrece destinos tan conocidos como Bangkok, Chiang Mai, Phuket y las islas del sur, por lo que la flexibilización del ingreso puede facilitar los planes de quienes quieran conocer el sudeste asiático.

2. Tayikistán

Estatua de Ciro el Grande en Tayikistán, Asia central. (Shutterstock)

Tayikistán se encuentra en Asia Central, entre Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y China. Es uno de los países menos conocidos de la región para el turismo internacional, pero precisamente ahí está parte de su atractivo.

El territorio está dominado por las montañas, especialmente por la cordillera del Pamir, por lo que es un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de paisajes naturales, senderismo y viajes de aventura.

Para un costarricense, además, representa la posibilidad de conocer una región del mundo que todavía recibe muchos menos turistas que destinos asiáticos más tradicionales.

3. Uzbekistán

Uzbekistán también se encuentra en Asia Central y es uno de los destinos más interesantes para quienes quieren conocer la historia de la antigua Ruta de la Seda.

Sus ciudades históricas, como Samarcanda, Bujará y Jiva, conservan mezquitas, madrazas, mausoleos y mercados que recuerdan el papel que tuvo esta región durante siglos como punto de encuentro entre Oriente y Occidente.

Samarcanda, en particular, es uno de los grandes atractivos del país y ofrece algunos de los monumentos islámicos más impresionantes de Asia Central.

4. Burundi

Burundi está en África Oriental, en la región de los Grandes Lagos Africanos, y tiene frontera con Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo.

Es uno de los destinos africanos menos visitados por el turismo internacional, pero cuenta con paisajes naturales, montañas y acceso al lago Tanganica.

Su capital, Buyumbura, está situada junto al lago y permite combinar la visita urbana con paisajes y actividades vinculadas al agua.

Para los viajeros costarricenses interesados en conocer destinos poco convencionales de África, el cambio en los requisitos de ingreso abre una posibilidad que hace algunos años era más complicada. Solo se requiere visa a la llegada.

5. Kiribati

La República de Kiribati es un archipiélago y país insular ubicado al noroeste de Australia, en el océano Pacífico. (Shutterstock para EF)

Kiribati es probablemente el destino más desconocido de esta lista. Es un pequeño país insular ubicado en el océano Pacífico, formado por 33 islas y atolones dispersos en una enorme extensión marítima. Está al noroeste de Australia.

Su ubicación lo convierte en uno de esos destinos remotos que pocos viajeros tienen la oportunidad de conocer.

Sus playas, lagunas y arrecifes son parte del atractivo, pero también lo es la experiencia de visitar una nación insular del Pacífico que se encuentra entre los países más aislados del mundo.

Para un costarricense, llegar hasta Kiribati implica un viaje considerablemente más complejo que visitar otros destinos de esta lista, pero la flexibilización de los requisitos migratorios elimina al menos una de las barreras que existían años atrás.

El Henley Passport Index

Para identificar estos destinos que ya no exigen visa previa a costarricenses, se tomó como referencia el Henley Passport Index, uno de los índices más conocidos para medir la facilidad de viaje de los pasaportes del mundo.

En conjunto, estos cinco casos muestran cómo las condiciones de viaje con pasaporte costarricense han mejorado desde 2019.

No significa que todos los cambios migratorios hayan sido favorables para Costa Rica, pero sí demuestra que algunos destinos que antes exigían obtener una visa consular previo al viaje ahora ofrecen mecanismos de ingreso considerablemente más sencillos.

El índice, elaborado por Henley & Partners a partir de información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), analiza cuántos destinos puede visitar una persona con determinado pasaporte sin tener que obtener una visa antes de viajar. Por eso, sus cifras no se refieren únicamente a países: también incluyen territorios y otras jurisdicciones que cuentan como destinos de viaje independientes dentro de la metodología del índice. Además, Henley considera como acceso favorable modalidades como la entrada sin visa y, bajo determinadas condiciones, la visa que se obtiene al llegar.