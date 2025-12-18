10 consejos para evitar que su primer día en un crucero sea caótico (quizá nadie le advirtió)

¿Va de crucero? ¿Será su primera vez? Permítame contarle algo que quizá su agente de viajes no le mencionó: el primer día puede sentirse un poco caótico: mucha gente moviéndose, procedimientos que cumplir y un mar de información por procesar.

Si ya es un crucerista experimentado, probablemente tenga su propio “manual” para convertir ese caos inicial en una oportunidad. De lo contrario, aquí encontrará una guía sencilla para comenzar su viaje con buen pie y aprovechar cada minuto desde el principio.

1. Haga el precheck-in

Realice el precheck-in con anticipación mediante la app o la página web de la naviera. Esto le permitirá ahorrar tiempo el día del embarque y agilizar todos los procesos.

2. Documentos a mano

Tenga listos y accesibles todos los documentos necesarios: pasaporte, pase de abordar digital y cualquier otro requisito solicitado por la naviera. Esto también le servirá al momento de entregar el equipaje.

3. Aborde temprano

Si puede, procure llegar al puerto lo antes posible. Tendrá que documentar el equipaje, hacer el check-in y luego embarcar. Hacerlo temprano disminuye la posibilidad de filas largas y le da más margen para disfrutar el día.

4. Suba con poco equipaje

Lo más práctico es documentar el equipaje pesado e incluso la maleta de mano. Su camarote podría no estar listo de inmediato, y caminar por el barco con bultos puede resultar incómodo. Suba solo con lo esencial.

5. Punto de seguridad

El simulacro de seguridad es obligatorio. Apenas pueda, diríjase al punto de encuentro asignado. Realizarlo temprano le evita tener que interrumpir otras actividades.

6. Almuerce en el bufé

Aunque pueda percibir cierto movimiento intenso, el bufé es la mejor opción para almorzar el primer día. Aprovéchelo también para familiarizarse con su distribución.

7. Explore el barco

Es el momento ideal para recorrer las cubiertas y ubicar piscinas, gimnasio, restaurantes, heladerías, cafeterías, tiendas de recuerdos, teatro y áreas de juegos. Saber dónde está todo hará que los siguientes días sean más fluidos.

8. Haga reservaciones

Si aún no lo ha hecho, intente reservar espectáculos, restaurantes o actividades especiales. Servicio al cliente suele estar muy concurrido el primer día, pero vale la pena intentarlo cuanto antes.

9. Disfrute la salida del barco

La partida es uno de los momentos más emocionantes del viaje. Busque un buen punto en la cubierta y déjese llevar por la experiencia.

10. Prepare su itinerario

Dedique unos minutos a organizar lo que desea hacer tanto en el barco como en los puertos que visitará. Esto le dará mayor claridad y le permitirá aprovechar mejor cada día.