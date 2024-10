Vea penales y las tapadas de Leonel Moreira que tienen a Alajuelense en final del Torneo de Copa

“Tenía mucha confianza en los pateadores nuestros y en Leonel Moreira, porque Leo en este tipo de series es determinante”, expresó Alexandre Guimaraes instantes después de que Liga Deportiva Alajuelense avanzó a la final del Torneo de Copa, tras superar a Santos en una emocionante tanda de penales que llegó incluso a muerte súbita y que acabó 4-5.

Un video de Tigo Sports resume todo en cuestión de un minuto con treinta y ocho segundos, tiempo que probablemente para algunos se hizo como una eternidad en medio de la tensión y que culminó con el festejo de los rojinegros, al lograr un objetivo inmediato con un reto que se posterga para marzo, cuando se dispute la final.

Repase los penales que le dan a La Liga el boleto a la final pic.twitter.com/AoTflfkIBZ — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 10, 2024

Venía la sentencia y la televisora optó por colgar ese corto para que quien guste vea una y otra vez esos penales, que empiezan con la ejecución de Celso Borges. El remate potente de derecha del capitán rojinegro abrió el camino de Alajuelense para salirse con la suya.

Óscar Linton fue el primer lanzador de Santos. El zurdo tiró y Leonel Moreira se tiró hacia el lado correcto, tapando la ejecución con sus manos.

Seguía Diego Campos, que no mostró su mejor remate y Alejandro Barrientos contuvo la pelota. Eso acababa de igualar las cosas.

Randy Chirino anotó, lo mismo que Creichel Pérez, Juan Diego Madrigal, Guillermo Villalobos, Reyniel Perdomo, Alberto Toril y Jeremy Hernández.

Seguía la muerte súbita, elevando la tensión en esos penales de infarto. Santiago van der Putten acertó con su lanzamiento y Leonel Moreira desvió el disparo de Sebastián Vega.

“Lo importante aquí es el trabajo de los compañeros, el trabajo que hicimos durante la semana, tratar de seguir adelante. Creo que lo dimos todo en el terreno de juego, no cayeron los goles, pero se definía en los penales. Los penales son una ruleta en la que cualquiera podía ganar, pero lo importante es que ganamos nosotros y seguimos adelante”, expresó Leonel Moreira.

En una serie así, a él por lo general le va bien y afirma que una de las claves para eso es que en sus adentros siente la necesidad de tratar de darle confianza a los compañeros.

“Que puedan hacer su trabajo de la mejor manera, que yo voy a dar siempre el 1.000% en estas instancias; a como lo doy en la cancha, pero en estas instancias tengo que hacerlo mejor, porque todos los ojos de mis compañeros y la confianza están puestos en mí”, apuntó el guardameta rojinegro.

Leonel Moreira: ‘A mí no me interesa lo que piensen los otros equipos’

Contó que cuando se dio el pitazo del árbitro y todo quedaba para los lanzamientos de penal, él solo pensó en que estaba en juego el pase a una final, lo cual significa que no se trataba de cualquier partido.

Al pronunciar eso, Leonel Moreira recibió esta consulta específica en zona mixta: ¿Se le aumentó el valor al Torneo de Copa en el camerino de la Liga en comparación a otros equipos que le bajaron el piso?

“A mí no me interesa lo que piensen los otros equipos, a mí me interesa lo que piense nuestra dirigencia, nuestro entrenador y cada uno de los compañeros. Si uno está en esta institución tiene que representarla, salir a disputar todos los torneos y respetar cada torneo.

”Un torneo de estos no se lo sacan de la manga así porque así, porque queremos hacerlo. Hay una planificación, hay un cronograma que la gente encargada tiene y la forma de respetarlo nosotros es hacer las cosas lo mejor profesional posible”, respondió el arquero manudo.

Lo único que no le agrada es que la final del Torneo de Copa se juegue hasta marzo, pero cree que si la planificación la hicieron así, fue por alguna razón que desconoce.

“Es difícil, porque a esas instancias vienen compañeros nuevos, viene mucho cambio y se pierde la emoción de la final. Así como se viven las semifinales, se pierde esa intriga de la final, de cuándo va a ser, se enfría mucho, pero los encargados tendrán su criterio y sus razones de por qué lo hacen así”, opinó.

En cuanto a su rendimiento, Leonel Moreira destacó que cada día se siente mejor. Contó que el trabajo en la parte física con el preparador de porteros Diego Cejas, más las prácticas diarias lo hacen estar de buena manera. Y eso lo ayuda a llevar el trajín de juegos.

Porque en lo que va del semestre, él atajó en todos los partidos de la Liga, a excepción del juego contra Escorpiones, cuando fue el turno de Bayron Mora.

“Para uno como portero el desgaste mayor es mental y ese aspecto ha sido también bien trabajado, va de la mano con lo físico. Es importante el trabajo, hemos hecho las cosas bien, tenemos una idea y la hemos plasmado.

”Hay partidos que tal vez nos cuestan un poco, pero cuando agarramos el rol del partido, nos vamos encima de los otros equipos y tratamos de buscar la victoria”, concluyó Leonel Moreira, una figura clave para que Alajuelense se ganara el derecho de jugar la final del Torneo de Copa.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.