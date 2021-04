Y agregó: “Dentro del presupuesto operativo de la institución las taquillas forman un rubro considerable, pero no es el primordial. No dependemos de taquillas y es algo que todos los socios deberíamos de tener claro y no preocuparnos por el tema de que si nos va a quedar más incómodo llegar al estadio, o si nos va a quedar difícil el acceso porque ya no voy a poder ir caminando al Morera, o porque toda la vida me crié en el Morera, sino porque es un proyecto que va a beneficiar a la institución”.