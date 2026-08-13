‘Un error no nos determina’: Celso Borges da poderoso mensaje en el CAR a jóvenes en readaptación

Liga Deportiva Alajuelense recibió en el CAR a 26 muchachos que están cumpliendo una sentencia y que buscan una nueva oportunidad.

Como capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges tomó la palabra y pronunció un mensaje que puso a pensar a más de uno.

Entre otras personas, al futbolista lo escuchaban 26 muchachos que se encuentran cumpliendo una sentencia en el sistema penal juvenil costarricense, quienes acudieron al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, como iniciativa de la Liga en conjunto con el Ministerio de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la República y la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial.

Según informó Alajuelense, los visitantes, provenientes del Centro de Formación Juvenil Zurquí y del Centro Especializado Ofelia Vicenzi Peñaranda, tuvieron la oportunidad de compartir una experiencia diferente a su rutina cotidiana, con el objetivo de fortalecer procesos de reinserción social y promover una visión positiva sobre su futuro una vez que concluyan el cumplimiento de sus sentencias.

Y quizás, las palabras de Celso Borges todavía retumban en su mente, al decirles: “Todos los seres humanos hemos cometido errores y hemos tratado de hacerlo lo mejor posible con la única vida que tenemos. Ese error no nos determina; lo que sí nos determina es cómo nos reponemos.

”Siempre se puede rectificar, aprender y seguir adelante. Lo importante es entender que el pasado no define quiénes somos ni quiénes podemos llegar a ser”.

Ese día resultó inolvidable para ellos, pues recorrieron las instalaciones del CAR, disputaron un partido de fútbol, compartieron con futbolistas de liga menor y con integrantes del plantel de Primera División. Además, disfrutaron de un almuerzo y recibieron un recuerdo de la institución.

“Esto es una inyección de energía y esperanza para las decisiones que deberán tomar cuando salgan después de cumplir con su sentencia”, expresó Fiorella Salazar, quien preside la Comisión de Responsabilidad Social y Ambiental de Alajuelense.

Además, indicó que una institución como la Liga se centra en lo deportivo, pero que también tiene una alta responsabilidad social. Y que abrir sus puertas para que jóvenes en diferentes contextos puedan compartir, convivir y visualizar un futuro distinto es parte de eso.

“Nuestros jugadores son referentes para muchos jóvenes y por eso el ejemplo, el testimonio y la persona son tan importantes”, citó Fiorella Salazar.

Por su parte, Gerardo Rubén Alfaro, magistrado y uno de los impulsores de esta iniciativa, agradeció la disposición mostrada por Alajuelense para apoyar estos procesos.

“Los muchachos que vinieron no tienen muchas oportunidades. Poder estar al aire libre, interactuar, jugar en canchas como estas y compartir con otras personas les ayuda y les anima.

”Son jóvenes que están cumpliendo una sanción, pero esperamos que este proceso les permita convertirse en personas que aporten positivamente a la sociedad cuando concluyan esta etapa de sus vidas”, mencionó Gerardo Rubén Alfaro.

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