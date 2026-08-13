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‘Un error no nos determina’: Celso Borges da poderoso mensaje en el CAR a jóvenes en readaptación

Alajuelense abrió las puertas del CAR y recibió a 26 jóvenes que forman parte de la población penal juvenil

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense recibió en el CAR a 26 muchachos que están cumpliendo una sentencia y que buscan una nueva oportunidad.
Liga Deportiva Alajuelense recibió en el CAR a 26 muchachos que están cumpliendo una sentencia y que buscan una nueva oportunidad. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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