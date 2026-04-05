¿Quiere ir al partido Alajuelense vs. Guadalupe? ‘La Nación’ regalará una entrada doble

¿Quiere cerrar la Semana Santa en la Catedral? Liga Deportiva Alajuelense jugará este domingo 5 de abril contra Guadalupe y La Nación rifará una entrada doble para que vaya al partido pactado para las 7 p. m.

Participar es fácil, rápido y totalmente gratis. Para hacerlo, uno de los requisitos es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. Además, debe completar las instrucciones que encontrará en este formulario.

El sorteo se efectuará a las 2:30 p. m., con la intención de que la persona que se gane las dos entradas tenga tiempo para organizar su día y que llegue con tiempo al estadio.

Después de esa hora, el nombre de la persona ganadora se anunciará en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y las dos entradas digitales se le enviarán a través del correo electrónico que registró en el formulario.

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