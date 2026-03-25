¿Qué hace una comitiva de Alajuelense en El Salvador? Todo tiene que ver con Centroamérica

Liga Deportiva Alajuelense participará en una cita en El Salvador con tres representantes.

Tres integrantes de Liga Deportiva Alajuelense se encuentran en El Salvador, porque este jueves y el viernes serán parte del Foro de Gestión Deportiva que busca impulsar la profesionalización del deporte en Centroamérica.

Se trata de un espacio regional que reunirá a referentes del istmo, marcas patrocinadoras, dirigentes, profesionales del sector y académicos, con el objetivo de analizar, compartir y proyectar el desarrollo del deporte desde la gestión moderna.

La Liga detalló que este evento es organizado por College Cup, respaldado por instituciones de referencia internacional, y que se consolida como una plataforma de formación, networking y liderazgo en la región, abordando temáticas clave como la gestión del fútbol en Centroamérica.

También se verá el desarrollo del fútbol femenino, el derecho deportivo, el marketing y patrocinio; además de la infraestructura deportiva y la formación de profesionales.

Alajuelense contará con la participación de tres exponentes en el foro. Una será la asistente técnica de las leonas, Sugey Matarrita, quien se referirá al crecimiento y consolidación del fútbol femenino desde la estructura institucional.

“Conversaré de los retos, las brechas y todos los detalles que vivimos con el equipo femenino y que nos han ayudado para seguir creciendo”, mencionó Sugey Matarrita.

Víctor Badilla es uno de los representantes de Liga Deportiva Alajuelense en El Salvador. Y hablará de visorías, algo en lo que Enrique Vásquez tiene mucha espuela. (Prensa Alajuelense)

También hará uso de la palabra el director de visorías de la Liga, Víctor Badilla, quien hablará de la experiencia del club en la detección y desarrollo de talento en la región.

La otra exponente será la abogada de Alajuelense, Aida Vargas, quien se referirá a la perspectiva del derecho deportivo y su impacto en la gestión moderna del fútbol.

El foro contará con la participación del Johan Cruyff Institute, referente internacional en formación y gestión deportiva, representado por el expositor mexicano Fernando Riviello, quien desarrollará contenidos relacionados con marketing deportivo y fan engagement.

La cita está dirigida a perfiles estratégicos del ecosistema deportivo, incluyendo marcas, representantes institucionales, estudiantes y profesionales del sector. El propósito es fortalecer vínculos, intercambiar experiencias y proyectar nuevas oportunidades de desarrollo a nivel de Centroamérica.

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