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¿Qué hace una comitiva de Alajuelense en El Salvador? Todo tiene que ver con Centroamérica

Tres integrantes de Liga Deportiva Alajuelense viajaron a El Salvador por una razón puntual

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Por Fanny Tayver Marín
En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
Liga Deportiva Alajuelense participará en una cita en El Salvador con tres representantes. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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