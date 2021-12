Niño de cuatro años enloqueció de emoción con la ‘10′ de Bryan Ruiz que le trajo Santa

Lucas Blanco Araya soñaba con ponerse la '10' de Bryan Ruiz y ahora quiere lucirla todos los días. (Cortesía Eduardo Blanco)

Lucas Blanco Araya sabe que Santa siempre tiene mucho trajín en diciembre y por eso decidió hacerle un pedido muy especial con bastantes meses de anticipación.

Quizás, su carta fue una de las primeras que llegó al Polo Norte. El pequeñito de cuatro años le dijo que lo que más quería para Navidad era una camisa de Alajuelense, específicamente la de su ídolo, Bryan Ruiz.

También le gustaría contar con una del Barcelona, pero en sí, su principal anhelo era esa prenda del equipo de sus amores, porque aunque tiene varias de la Liga, el ferviente manudo soñaba con ponerse la ‘10′ del capitán rojinegro.

Lucas se fue a dormir el 24 con mucha ilusión y con un poco de curiosidad. Al fin llegó el 25 de diciembre y muy temprano fue a ver qué había debajo del árbol de Navidad.

Ahí encontró lo que le pidió a Santa, pero cuando tuvo en sus manos la camisa de Bryan Ruiz enloqueció de la emoción.

“Santa me trajo el uniforme de la Liga y del Barcelona. Es la camisa de Bryan Ruiz, la que yo quería. Del equipo, a mí me gustan Celso (Borges) y Bryan, pero es mejor Bryan”, comentó Lucas Blanco en charla telefónica con La Nación.

El niño dijo que apenas vio esa camisa del capitán se puso muy feliz, porque “es un jugador increíble, es diferente y hace muchos goles algunas veces. Además, a mí me gusta la Liga”.

Pero la historia es extensa, porque al principio casi no le gustaba el fútbol, pero hubo un momento en el que el pequeño descubrió que realmente le encantaba el balompié.

“Casi no le gustaba el fútbol y un día de la nada le dio una fascinación por el fútbol increíble y con la Liga es una locura tal cual como se ve en el video, con los uniformes de la Liga. Siempre había pedido el traje de Bryan Ruiz, ya tenía las últimas dos camisas, la blanca y la rojinegra, pero se le metió que quería la de Bryan”, contó Eduardo Blanco, el orgulloso papá de Lucas.

El gusanillo del fútbol no solo lo llevó a heredar el liguismo de su progenitor, sino que Lucas también disfruta de divertirse con el balón y actualmente juega con el equipo de Los Reyes, donde se topa con niños de siete años.

Como pronto cumplirá cinco años, Lucas entrará a la escuela de fútbol de Alajuelense, ya con niños de su edad.

“A él le encanta el fútbol y bueno, a mí me pasó también. Como la gran mayoría de ticos yo soy un futbolista frustrado que también jugué en ligas menores y todo el asunto, pero como dicen todos, la rodilla no me ayudó. Pero a Lucas es increíble lo que le encanta el fútbol”, detalló Eduardo Blanco.

Lucas Blanco hace su propia magia con el balón y está contento porque en 2022 entrará a la escuela de fútbol de Alajuelense. (Cortesía Eduardo Blanco)

En la casa de Lucas no pensaron que él tendría esa reacción con la camisa de Bryan Ruiz. De hecho, grabaron el momento por casualidad, sin imaginar lo que él haría y las réplicas que tendría.

“Me llamó la atención y por eso lo publiqué, porque se puso demasiado feliz por la camiseta del famoso Ruiz”, apuntó el papá del menor, quien también se sorprendió por la cantidad de interacciones que tuvo ese tuit, incluido un mensaje que le llegó del propio futbolista.

“Hola Lucas. ¡Feliz Navidad! Espero que la hayás pasado súper bien y que Dios te bendiga mucho a vos y a tu familia”, respondió Bryan Ruiz mediante un video publicado por Priscila Jaikel en la cadena de comentarios.

Cuando el niño lo observó, no lo podía creer.

“Bryan me mandó un saludo y fue muy amable. Él es un poquito bueno porque casi siempre mete goles. Me puse muy feliz”, señaló Lucas.

Y su papá replicó: “Yo ni me había dado cuenta, fue que me puse a ver los comentarios y vi que había un mensaje de Bryan posteado por Priscila Jaikel y es un gran gesto, porque él se tomó la molestia de sacar el tiempito para sorprender a un niño de cuatro años. La respuesta y solo el hecho de contestarle, eso hace toda la diferencia. Fue muy bonito que un jugador tan emblemático le contestara”.

El video con la espontánea reacción del niño al ver que Santa le obsequió la ‘10′ de Ruiz registra más de 8.000 reproducciones y una serie de comentarios, como el de Lehabin Sánchez Mora, quien mencionó: “Más que demostrado y comprobado... El fútbol es muchísimo más que un deporte. Lucas, eres tan grande como el capi, o más aún. Un enorme Ligaabrazo”.

Mientras que José Baltodano escribió: “Increíble la alegría que pueden transmitir las personas. Que bueno por su hijo y lo orgulloso que puede estar Bryan. Feliz Navidad”.

Ya con la respuesta de Ruiz, Johan Guerra anotó: “Detallazo. Que Navidad tan espectacular para Lucas”.

En tanto que Yeudy Carazo dijo: “Mi capitán no solo es una leyenda, es una gran persona” y George Zumbado apuntó: “Bryan te amo más que a mi vida, ídolo y leyenda del liguismo”.

Lucas Blanco es demasiado liguista y esta Navidad fue muy diferente para él. (Cortesía Eduardo Blanco)

La próxima misión es que Lucas vaya al estadio para ver jugar a Alajuelense. El 8 de enero se efectuarán los 90 Minutos por la Vida en el Estadio Nacional, misma sede que la Liga adoptará como casa para sus primeros partidos como local en el Clausura 2022, mientras el Morera Soto cumple el veto de tres fechas por lo ocurrido en el último clásico.

“Después de tanto tiempo a puerta cerrada, yo ya estaba yendo de nuevo al estadio porque soy socio. Iba a llevar a Lucas, pero fuimos a Estados Unidos y se nos enfermó, el único partido que nos quedaba era el clásico y por eso no lo pude llevar, ni yo pude ir a ese último, pero en enero si Dios quiere vamos al Nacional”, contó el papá del niño liguista.

En tanto que el propio Lucas tiene la expectativa de que Alajuelense sí dará la talla en 2022.

“Cuando quedamos eliminados dijo que no importa, porque ya en el próximo partido ganamos”, citó Eduardo Blanco, mientras que el niño de cuatro años expresó: “El equipo está mal, pero ahí iremos mejorando”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.