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Mamá de Washington Ortega lo sorprende en plena entrevista y él rompe en llanto al recordar cuando no tenía qué comer

Washington Ortega se abrió a contar un momento duro de su vida y hasta reveló lo que él siente como un cargo que le causa dolor

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Por Fanny Tayver Marín
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Ana Olivera, la mamá de Washington Ortega, recordó un pasaje duro en la vida de su hijo.
Ana Olivera, la mamá de Washington Ortega, recordó un pasaje duro en la vida de su hijo. (Canal de Youtube ElPato&Toño/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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