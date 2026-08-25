Mamá de Washington Ortega lo sorprende en plena entrevista y él rompe en llanto al recordar cuando no tenía qué comer

Ana Olivera, la mamá de Washington Ortega, recordó un pasaje duro en la vida de su hijo.

Nadie se imagina la historia que hay detrás de Washington Ortega, ese guardameta de Liga Deportiva Alajuelense que es figura en todos los partidos.

El portero uruguayo de 31 años acudió al programa Camerino de Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro, que se transmite en el canal de Youtube ElPato&Toño, sin sospechar que en plena entrevista aparecería nada menos que su madre.

Antes de eso, durante la amena charla, ya él había contado que nadie le regaló nada y quienes siempre estuvieron ahí impulsándolo fueron sus padres.

“Tuve años complicados, no cobrar, yo vivo a seis horas de la capital (Montevideo) y en bus porque no hay avión ni nada, es todo un sacrificio. Mis viejos fueron siempre trabajadores. Mi papá trabajaba todo lo posible en construcción y trabajó hasta poco antes de morirse”, relató Washington Ortega.

Recuerda que él lo ayudó muchísimo y no lo dejó derrumbarse, aunque confiesa que estuvo al borde de abandonar muchísimas veces.

Encontrar equipo no era fácil y estaba solo en Montevideo. Un mes vivía en la casa de un amigo, otro mes en la de otro y así pasaba.

“Mi mamá tiene un almacén chico en mi pueblo y me mandaba encomiendas. En ese año yo intenté no pedirle más nada a mi mamá, que me acuerdo que llama a mi papá y le dice que Washington no quiere nada, que no quiere que le envíe y que me preguntara si pasaba algo”, relató.

En ese momento, él sentía que a los 24 años no podía seguir pidiéndole a sus papás que lo ayudaran, así que optó por hacer trabajos, pintaba apartamentos con algún amigo y también laboró en carga y descarga de camiones de mudanza.

La entrevista avanzaba y apareció la mamá de Washington Ortega, Ana Olivera, quien recordó justo lo que él ya había hablado.

“Pensar que te preparaba comida para mandarte y había días que me decías que no querías, que tenías, para no molestarme y comías un huevo duro. Y hoy sos vos el que nos da una mano a nosotros.

”Es muy lindo ver lo que lograste con esfuerzo y dedicación. Sé que tu padre desde el cielo debe estar muy orgulloso de vos. Y de haber sido parte del camino que te ayudó a cumplir tus sueños. Te queremos mucho, te mando muchos besos”, dijo doña Ana.

“Están locos, ¿de dónde sacaron eso? Los viejos son lo más importante que tengo, con mi hija y mi señora y todos mis hermanos, pero los viejos me ayudaron mucho”, manifestó Washington Ortega.

Washington Ortega pasó por el 'Camerino' de Wílmer López y Antonio Alfaro, en una entrevista muy humana. (Canal de Youtube ElPato&Toño/Captura de video)

Además, indicó que su mamá habló de un huevo duro, pero detalló que en realidad lo que hacía era que agarraba la parte amarilla, le ponía azúcar y se lo comía así para engañar el estómago de noche, porque no tenía para comer de verdad. Y al hacer esa revelación, el futbolista llora.

“Siempre supe el esfuerzo que han hecho, tanto a mi viejo, el papá que lo mandó a trabajar desde muy chico, hasta mi vieja que muchas veces tuvo que irse de la casa porque tenía uno que otro problema con los papás y se tuvo que ir del pueblo a capital, a rebuscarse.

”Estoy muy agradecido, sé la lucha y hoy que uno está un poco mejor intenta estar y ayudar sobre todo a mi vieja, que es la que tengo hoy, porque mi viejo no está, pero siempre cargo un poco con un dolor ahí”, mencionó. Washington Ortega se abrió a contar más sobre ese punto y expresó que aunque muchas personas le dicen que no es así como él lo siente, es algo que todavía no supera. “El cargo de que no pude ayudar mucho a mi viejo, porque se me dio muy tarde el poder debutar, llegar al profesional se me dio muy tarde y cargo con eso, de que no lo pude ayudar a él, pero hoy tengo a mi vieja y sí intento ayudarla en lo que pueda. ”Debuté joven, pero no se me dio la constancia de poder jugar y si eso es algo que me duele mucho, de no haber tenido antes continuidad. Alcanzó a verme y a ir a verme, que fue la última vez que lo vi, que lo llevé a Colombia y que sí logró ver unos partidos”, detalló. Washington Ortega también dijo que estando en Alajuelense rechazó una oferta importante de Emiratos Árabes, porque aunque en lo económico era muy atractiva, tiene otros objetivos. Con los rojinegros está contento, pero si se va, quiere que sea a una liga de mayor nivel, por otro propósito. “Tengo el sueño de en algún momento poder llegar a la selección, vengo de Uruguay y se fijan mucho en la liga donde estés, en el lugar que estés. La selección de tu país es lo más grande que puede existir”, concluyó el arquero. ¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Fanny Tayver Marín Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río. Opens in new window Opens in new window Opens in new window