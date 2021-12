Jugadora de Alajuelense se tiró al agua con ‘Puesto 19’

Valery Sandoval se las ingeniará para acomodar el tiempo y llevar de la mano el fútbol y su negocio. (Rubén Murillo)

Valery Sandoval defiende la camisa 19 de Alajuelense, pero desde hace unas semanas también inauguró el ‘Puesto 19’ en San Rafael de Alajuela.

La futbolista de 20 años lleva muy avanzada su carrera de administración y está empeñada en organizar su tiempo para rendir en la cancha, culminar sus estudios y consolidar su negocio.

Al analizar el 2021, la lateral afirma que fue un año complicado en lo futbolístico, empezando por el tema de la pandemia. Por momentos, las leonas entrenaban desde de la casa, debido a que algunas jugadoras tenían que hacer cuarentena.

Ella vivió la situación. En mayo se contagió de la covid-19 y aunque no tuvo complicaciones, sí le resultó difícil volver, porque pasó 15 días literalmente sin hacer nada, pero salió adelante.

“También en la parte de los minutos fue un año difícil, de muchas cosas, de mucho trabajo y que había gran competencia en el equipo, pero también de muchísimo crecimiento. Están Lixy Rodríguez y Gabriela Guillén que son laterales y son un ejemplo a seguir, ahí uno con ellas crece”.

Sandoval no tuvo tanta regularidad, pero pensó bien las cosas y comprendió que lo mejor para su carrera era mantenerse en la Liga. Admite que por el tema de los minutos estuvo postergando un poco la renovación.

“Pero ningún equipo ofrece las condiciones que tiene Alajuelense. Soy demasiado liguista y dejar el escudo me iba a costar y esa fue la razón principal, porque usted se pone a pensar en el apoyo de la afición, las condiciones para uno desarrollarse y la competencia por más dura que sea creo que es mejor. Para este 2022 el reto es ponerle demasiado para ganar más minutos y consolidarme”, destacó.

Así que la ‘19′ de la Liga se mantiene en el club, pero también está pendiente de ese ‘Puesto 19′ que ha tenido mucha aceptación, por ser un concepto diferente.

“Casi que al frente de mi casa mi papá hizo unos locales para alquilar, pero se quería dejar uno y la idea de él era poner un restaurante italiano. Yo lo empecé a convencer de que eso no era una buena idea en San Rafael de Alajuela y le mencioné la idea de un bar diferente”, relató la futbolista.

Ella comenzó a mostrarle fotos a don Juan Carlos Sandoval, le exponía la idea que tenía, propuestas de lo que tenía en mente, de lo que desde hacía tiempo ella había empezado y a él le fue gustando tanto el proyecto, como verla tan entusiasmada.

“Me apoyó y empezamos a armarlo. Hicimos la cocina y después se apartó un poco y me dejó las riendas. Yo terminé de diseñarlo, de darle un concepto y al final me dijo que lo administrara yo, que le pasara reportes y yo me animé, me mandé al agua. Me falta como un 30% de la carrera de administración y ahí con lo que medio sé me mandé al agua. He tenido el apoyo de él y de otras personas que me han ayudado”, relató Valery.

Cuenta que fue todo un reto conseguir las personas idóneas para poner en marcha el ‘Puesto 19′, porque quería estar segura de que cumplirían las expectativas de la gente en cuanto a la comida.

“Y lo pude hacer, los cocineros son demasiado buenos, la comida es muy rica y para conseguir la gente de salón me demoré porque yo quería cierto perfil, ciertas personalidades y nos ha ido bien, todos nos llevamos bien y eso facilita el trabajo”.

Entre risas dice que cuando supo que ya todo estaba listo y que se acercaba el momento de abrir el negocio no matriculé el último cuatrimestre en la universidad, porque se iba a volver loca.

“Cuando estábamos empezando aún no había terminado el torneo. En las últimas semanas del campeonato el local ya estaba abierto y fue muy cansado porque terminando de alistar cosas, de detalles finales había que acostarse tarde y me tenía que levantar antes de las 5 a. m. para ir a entrenar y luego seguir con cosas del trabajo”.

Fueron días fuertes, pero en este periodo de vacaciones con Alajuelense tiene un poquito más de chance para acomodarse y planificar cómo hará a partir de enero.

“Ahorita me puedo quedar hasta que cerremos y poder levantarme un poquito tarde. La idea es acomodar todo para ya no tener que estar yo siempre ahí porque tengo que entrenar, nos vamos acomodando y todo se puede hacer, se puede llevar de la mano, es cuestión de organizarse y de administrar bien el tiempo”.

Las bicampeonas nacionales están de vacaciones, aunque a ellas les entregaron planes específicos de mantenimiento para estos días en los que no están entrenando.

El equipo retomará prácticas el 3 de enero y seis días después empezará el Torneo de Copa del fútbol femenino, con la participación de todos los equipos de Primera División. Eso sí, en esa competición no estarán las llamadas a la Selección Femenina.