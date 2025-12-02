Fernando Piñar y su dedicatoria hasta el cielo

Fernando Piñar abrió su corazón con el gol que marcó en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense.

Fernando Piñar es uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que están en Guatemala para la disputa del partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Él viajó a suelo chapín después de protagonizar un momento personal y conmovedor en la cancha, cargado de sentimiento y con el que quienes han perdido a un ser querido, posiblemente se sintieron identificados.

Ocurrió tras el gol que marcó Fernando Piñar, porque no solo quedó grabada la jugada, sino la celebración que vino después. El futbolista mostró su espinillera. En ella, llevaba estampada una fotografía junto a Tifany Gómez (qdDg), su novia, quien falleció en enero pasado.

Fue una dedicatoria directa, a la vez íntima y pública, que ofreció una ventana a la lucha personal que el joven jugador ha llevado en silencio.

Fernando Piñar vivió un momento muy especial en el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

Tras el partido, Piñar compartió sus sentimientos detrás de su gesto, reconociendo el apoyo que ha sido su ancla en los meses difíciles, en los que el fútbol ha sido su aliado para sobrellevar el duelo.

“Quiero dedicarle el gol a mi novia que está en el cielo,” comentó Fernando Piñar con la voz cargada de sentimiento.

“La verdad que durante todo el proceso la Liga me apoyó mucho, mi familia y mi afición han estado ahí. Significa mucho para mí y aunque ya pasó su tiempo, todavía hay sentimientos, muchas cosas y he querido seguir luchando, no bajar los brazos y esto se lo dedico a ella”, destacó.

Las palabras de Piñar revelan el lado humano del fútbol: una historia de dolor, recuerdo y resiliencia que se ha convertido en combustible para seguir adelante, incluso en la víspera de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

