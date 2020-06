Entiendo perfectamente que usted no está obligado a sentir lo que la mayoría de nosotros, los que llevamos los colores rojinegros en el corazón, sentimos cada vez que el equipo sale a jugar una final, pero si usted como profesional no tiene nada que perder, no se identifique con nosotros, los que sí queremos ver al equipo con ganas de ganarlo todo en la cancha.