“No estoy realmente enterado de nada de lo que se ha hablado de Bryan Ruiz, no te puedo hablar de ese tema porque nadie me comentó, ni me confirmó nada, así que hablaría de más. Sé que está en el Santos de Brasil, que tiene contrato, pero realmente hoy en día no tengo ninguna noticia de parte de la directiva hacia mí sobre él”, manifestó Andrés Carevic en la rueda de prensa, posterior al triunfo de la Liga ante San Carlos (3-0).