El día que Víctor ‘Macho’ Acuña agradeció en Alajuelense que Óscar Emilio Cordero prefiriera estudiar

Víctor “Macho” Acuña le sacó sonrisas a más de uno cuando confesó que si Óscar Emilio Cordero hubiese tenido los estudios como una de sus prioridades en su época de futbolista, él no habría tenido la oportunidad de jugar ni en el minuto de silencio con Liga Deportiva Alajuelense.

La singular confesión la hizo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuelense, durante la reunión anual de exjugadores de la Liga que ya se volvió una tradición.

La cita congregó a más de un centenar de figuras que, entre risas y anécdotas, demostraron que su pasión rojinegra se mantiene intacta.

El ambiente fue de pura camaradería. Excompañeros de equipo se fundieron en abrazos, rememorando batallas pasadas y celebrando la historia de su querida Liga.

La jornada fue una mezcla de nostalgia y alegría, donde las historias, algunas increíbles, fueron el plato fuerte.

Entre los asistentes, la figura de Óscar Emilio Cordero brilló con luz propia, ese delantero de Orotina que figuraba en la década de los 70.

Como leyenda viva de Alajuelense, es recordado por un hito sin precedentes en el fútbol costarricense: ser el único jugador en la historia en anotarle tres goles a Saprissa en un mismo partido.

Un logro que, incluso décadas después, sigue resonando en la memoria de los aficionados.

“La Liga para mí significa todo, es casi un modo de vida. Tengo amistades muy buenas y me gusta que el club nos convoque a esta actividad”, expresó Óscar Emilio Cordero a La Nación, visiblemente emocionado por el reencuentro.

Recordando aquel día histórico contra el archirrival, el exatacante dijo: “Ahorita estábamos hablando de que soy el que tiene el récord de haberle metido tres goles a Saprissa en un mismo partido. Que yo sepa nadie lo ha hecho y ese momento, ¡imagínese! Yo vivía en Orotina y no me dejaron ni llegar a mi casa, me llevaron para Alajuela a celebrar lo ocurrido”.

Sus compañeros de generación no dudaron en elogiar sus cualidades. Víctor “Macho” Acuña, otra figura emblemática de la Liga, no se cansó de destacar la habilidad de Óscar Emilio Cordero, incluso bromeando sobre cómo su propia carrera se vio beneficiada por las decisiones de su colega.

“Había mucha técnica y condiciones, Óscar Emilio es uno de los jugadores mejor dotados que he visto yo en el fútbol nacional, una persona que pateaba con la izquierda, con la derecha, pero es que hay un error que yo pateo con la izquierda y digo que ya pateo con las dos. No, es hacer un tiro de esquina y llegar la bola al otro lado”, explicó “Macho” Acuña.

“Óscar Emilio tenía absolutamente todo. Yo me salvé que Óscar se dedicó a estudiar para poder jugar yo, porque era un extraordinario jugador; si no, no juego ni en el minuto de silencio. Es la verdad”, añadió Acuña, enfatizando la calidad de su excompañero.

“A mí me impactó la facilidad, la técnica, era fuerte, tenía de todo. Es un señor en todo, una persona decente y educada en todo sentido”, añadió.

La tradicional fotografía de presentación del primer equipo. Corre el año de 1973. De pie: Manuel Arévalo (directivo), Ricardo González, Mario “Chalazo” Vega, Álvaro “Yaco” Sánchez, Manuel “Tencha” Solano, Gerardo “Lalo” Chavarría, Rolando Villalobos, Teodoro Obregón (paraguayo) y José Etchegoyen (DT uruguayo). En la segunda fila: Bernardo “Manotas” Delgado, Juan José Gámez, Alfredo “Chatillo” Piedra, Wálter Elizondo, José María Agüero, Alfonso Estupiñán, Roy Saénz y Javier Jiménez. En primera fila: Roberto Tyrrel, Eduardo Castillo, Óscar Emilio Cordero, Óscar Solera, Enrique “Quique” Vásquez, José Cubero y Olman Ramírez. (José Antonio Pastor)

Sacrificio, estudios y goles

La conversación con Óscar Emilio Cordero reveló la historia de un futbolista con una ética de trabajo y un compromiso académico poco comunes para su época.

“Yo era delantero, sabía cabecear, podía patear con las dos piernas, era veloz, ágil con el balón. Tenía las características que se ocupan ahorita”, describió sobre sus propias habilidades.

Sin embargo, sus inicios distaron mucho de las comodidades que ofrecen las divisiones menores hoy en día.

“Nosotros no teníamos esto (el CAR), yo tenía que venirme de Orotina hasta Alajuela y otra vez devolverme en la tarde, todos los días”, relató Cordero.

“En el fútbol actual, algunos, no todos, son unos grandes vagos, porque se los dan todo. Yo me venía de Orotina sin desayunar y me regresaba sin almorzar y llegaba a comer a las 7 p. m.”, agregó.

La razón de tanto sacrificio era clara: sus estudios. Porque ingresó a la universidad y entre varios títulos, se graduó en Agronomía.

Eso lo hizo perderse varios partidos, pero disfrutó del fútbol y se desarrolló profesionalmente en otros ámbitos. De hecho, trabajé 30 años en Educación.

Su llegada a la máxima categoría fue un salto directo, sin pasar por ligas menores. Eso ocurrió porque jugaba en Orotina, en Tercera División y a un partido que disputó en Alajuela llegaron unos directivos de la Liga y le dijeron que tenía que llegar a entrenar el martes siguiente.

El ofrecimiento lo sorprendió, porque lo que tenía en mente era ir a matricularse a la universidad.

“Me dijeron que me daban todo y pasé a Primera División, me llevaron a entrenar y ahí me quedé. Fue un brinco”, citó.

Después de eso, permaneció diez años consecutivos en Alajuelense y también jugó con San Ramón y Puntarenas.

El título que se anhela

El reencuentro de exjugadores también fue un espacio para reflexionar sobre el presente de la Liga.

Óscar Emilio Cordero no dudó en expresar su opinión sobre la infraestructura y el rendimiento actual del equipo.

“Yo creo que todos los equipos han ido avanzando. De hecho, la Liga más bien queda debiendo, porque uno ve que aquí tienen todo y falta ese título, falta redondear ese éxito de verdad y yo confío en que llegará”, afirmó.

“Macho” Acuña compartió el mismo sentimiento, al afirmar que como aficionado y como exfutbolista le tiene un cariño gigante al equipo.

“Como no hemos ganado los últimos campeonatos nacionales, uno siente ese pendiente. Sé que hemos hecho las cosas bien, pero cuando llegue ese título ya todo será distinto”, afirmó.

La jornada también contó con la presencia de figuras legendarias de Alajuelense, como Errol Daniels, Mario “Chalazo” Vega, Gerardo “Lalo” Chavarría, Rolando Villalobos, Alfredo Piedra y el propio Cordero, quienes compartieron anécdotas de cuando fueron campeones y de cuando fallaron en el intento.

Además, la participación femenina fue un punto destacado, con la presencia de exjugadoras como Shirley Cruz y María Fernanda Barrantes.

Este convivio anual, que inició con 62 exfutbolistas confirmados, superó los 100 asistentes propiamente en cuanto a exjugadores, en un reencuentro de historia, pasión y el deseo compartido de ver a su amada Liga Deportiva Alajuelense alcanzar nuevas glorias.

Algunos de los asistentes al convivio Errol Daniels, Roberto Delgado, Carlos Gutiérrez, William Quirós, Víctor Ruiz, Mario Vega, Alberto Blanco, Gerardo Chavarría, Bernardo Delgado, Alfonso Estupiñan, Javier Jiménez, Carlos Jiménez, Olman Méndez, Rolando Villalobos y Víctor Acuña.



José Álvarez, Arturo Barrantes, Carlos Barrantes, Carlos Campos, Alberto Ugalde, José Chaves, Luis Fernández, Rafael Hidalgo, Waldir Rodríguez, Tomás Segura, Carlos Torres, Ronald Ureña, Miguel Vargas, Víctor Monge, Osvaldo Chacón y Minor Espinoza.



Giovanni Hidalgo, Roberto Ramírez, Nelson Vargas, Ramón Ugalde, Óscar Valverde, Alex Víquez, Leiner Villalobos, Álvaro Sánchez, Javier Delgado, Elías Arias, Joaquín Guillén, Óscar Cordero, Jorge Manuel Ulate, Melvin Araya y Víctor Castro.



Nelson Bastos, Luis Raquel Ledezma, Óscar Solera, Rodolfo Mills, Enrique Vásquez, Víctor Calvo, José Guillén, Carlos Castro, William Guillén, Johnny Cubero, Bernardo Guillén, José Cubero, Álvaro Solano, Shirley Cruz, María Fernanda Barrantes y Luis Diego Arnáez.

