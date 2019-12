Quizás, en algún momento la he llegado a ver en el Estadio Alejandro Morera Soto, no lo sé, pero quiero agradecerle por tener la valentía de denunciar públicamente los insultos que algunos aficionados de Liga Deportiva Alajuelense lanzaron contra José Giacone, su hija y hasta su esposa. Algo que no es el primer lugar en el que ocurre por cierto, pero que tenía que ser ahí para que alguien se pronunciara.