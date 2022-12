Bryan Ruiz y su hijo Mathías se preparan juntos para partido Alajuelense vs. Twente

Se acerca el día y los dos lo disfrutan por igual. Mathías Ruiz, el hijo mayor de Bryan Ruiz fue convocado por su papá para jugar unos minutos el sábado, en el partido de despedida del ‘10′ de Liga Deportiva Alajuelense.

El evento es muy llamativo, un partido entre Alajuelense y Twente que es catalogado por Bryan como “un sueño hecho realidad”.

Desde muy pequeño, Mathías empezó a mostrar su afinidad con el fútbol y empezó su propia historia.

Lo que jamás le pasó por la mente era que su papá le pediría que jugara el 17 de diciembre de 2022 en un Estadio Alejandro Morera Soto que prácticamente estará lleno.

“Cuando me lo dijo yo sentí un montón de emociones en ese momento, pensé en el futuro, pero en el momento en sí. Y como yo digo, es de disfrutarlo, no tengo que pensar en nada cuando esté con él esos minutos en la cancha, es que lo disfrutemos los dos y que lo disfruten todos”, expresó Mathías Ruiz ante una consulta de La Nación.

También había dicho que no le hace gracia el adiós a la carrera futbolística de Bryan Ruiz, pero también esto le hace ver que el balompié no es para toda la vida y que tiene que esforzarse mucho si quiere trascender.

“Tiene ese problema de la lesión en la espalda y la edad es lo que perjudica, pero yo opino que él siempre ha sido un jugadorazo en todos los sentidos y por algo es el capitán de la ‘Sele’ y por algo vivió toda esta carrera espectacular desde hace años”, destacó Mathías.

Él se desempeña como volante mixto y cuenta que es más un ‘8′. Esa es la posición en la que se siente más a gusto, porque es defensiva, pero también ofensiva y de creación.

“Me gusta tener la bola, me gusta tenerla en los pies y tocar. Soy mediocampista, no tanto como mi papá, que es más ofensivo, yo soy más del medio”, respondió.

Mathías sabe que en su momento vendrán las comparaciones y no le hace mucha gracia, porque él quiere hacer su propia carrera, aunque a la vez es algo que le da mucho orgullo. Él sabe el peso de su apellido en el fútbol nacional.

“Es una presión que me ha tocado en realidad toda mi vida. Mucha gente me lo ha dicho y me lo ha preguntado, pero está en mi vida y lo que vaya a ser de mi carrera hay que disfrutarlo. Yo soy una persona totalmente diferente a mi papá y sería muy bonito que me reconocieran por mí y no solamente por él”.

La despedida del ‘10′ será el sábado en el Morera Soto, en ese partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Twente. Y ahí jugará Bryan Ruiz, junto a su hijo Mathías.

