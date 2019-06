“Yo creo que va a ser algo bastante bonito y espero que todo lo que vivamos este 22 de junio sea algo inolvidable. Yo desde pequeñita he sido liguista y cuando me empezaron a dejar ir sola al estadio fue ya cuando me volví loca por el amor a Alajuelense, ya no me permito faltar por nada del mundo y de regalo de cumpleaños lo que pido es que me obsequien el carné de socia”.