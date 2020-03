Ese fue el instante en el que muchos de los presentes no contuvieron las lágrimas, al escucharlo pronunciar esto: “Pucha... Vieran qué bonito se siente estar aquí.... Bueno, como hay tanta gente, seguro uno que otro por ahí no me reconoce, entonces me presento: ¡mucho gusto!, mi nombre es Alejandro Morera Soto...".