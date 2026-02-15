Alajuelense registra cifra récord en las aulas del CAR

Los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense saben que estudiar es indispensable para ser parte de las divisiones menores del club.

Los campeonatos de liga menor están puestos en marcha, al igual que el curso lectivo 2026 y para Liga Deportiva Alajuelense van de la mano en el Colegio Calasanz – Sede CAR.

Se trata de un proyecto educativo que reafirma el compromiso del club con la formación integral de sus atletas, poniendo la educación al mismo nivel que el desarrollo deportivo.

La Liga dio a conocer que para este nuevo año académico, el programa cuenta con 84 estudiantes, distribuidos desde sétimo hasta undécimo año. Y esos datos traen ímplícita una cifra récord.

Liga Deportiva Alajuelense tiene una cantidad importante de alumnos en las aulas del CAR. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Destacando particularmente el grupo de undécimo año con 23 estudiantes, la generación más numerosa desde el inicio del convenio entre ambas instituciones”, aseguró Alajuelense.

El Colegio Calasanz – Sede CAR funciona como un liceo académico privado en modalidad nocturna, que combina la malla curricular oficial con un sistema de materias complementarias bajo una metodología STEAM.

Cada vez que inicia un curso lectivo es una alegría en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Como novedad para este 2026, el grupo de sétimo año iniciará un plan piloto de inglés conversacional, con el objetivo de evaluar sus resultados y proyectarlo a futuros ciclos lectivos”, destacó Alajuelense.

Muchos futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense se han graduado estudiando en el CAR. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Dentro de su propuesta educativa, el centro desarrolla clubes STEAM en áreas como expresión oral, experimentos científicos, técnicas de investigación, lógica matemática, programación e inglés conversacional, fortaleciendo habilidades académicas, tecnológicas y comunicativas en los estudiantes.

La educación en el Colegio Calasanz – Sede CAR está diseñada específicamente para el estudiante deportista de alto rendimiento, ajustando horarios y cargas académicas para que el proceso educativo complemente la exigencia deportiva y no compita con ella.

Además, el colegio cuenta con protocolos que permiten una atención individualizada cuando los estudiantes ascienden al primer equipo o son convocados a selecciones nacionales, garantizando la continuidad y el éxito académico.

Las aulas son igual de importantes que las canchas, en las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Con este nuevo inicio lectivo, LDA refuerza su visión de largo plazo: construir futbolistas completos, con disciplina en la cancha y herramientas sólidas para la vida, demostrando que el estudio no es un obstáculo, sino un aliado en el camino al alto rendimiento”, destacó Alajuelense.

