Actualidad rojinegra

Alajuelense registra cifra récord en las aulas del CAR

Vea cómo fue el inicio del curso lectivo 2026 en el Colegio Calasanz - Sede CAR, donde estudian los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense saben que estudiar es indispensable para ser parte de las divisiones menores del club.
Los cachorros de Liga Deportiva Alajuelense saben que estudiar es indispensable para ser parte de las divisiones menores del club. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseActualidad RojinegraLiga Menor de AlajuelenseColegio Calasanz Sede CARCurso lectivo 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.