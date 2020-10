“Para que un jugador se quede tiene que estar el ok del director de visorías, Víctor Badilla y del director de liga menor, Vidal Paloma. Cuando los dos dan el ok, el jugador se queda, no interfiere nunca el entrenador en esa decisión, porque pensamos a nivel deportivo que es más adecuado que lo haga una persona externa al equipo que el entrenador que dirige”, detalló el español.