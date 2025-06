Aficionada de Alajuelense simboliza pasión inexplicable: ‘A uno la Liga le da vida’

El Día del Liguismo resulta imperdible para Adela Sorto, una de esas aficionadas infaltables en cada actividad de Liga Deportiva Alajuelense, y que dicho sea de paso, en Pavas es bien conocida, porque toda su casa está decorada con la Liga como temática, algo que había mostrado en este documental producido por La Nación.

Como siempre, fue una de las primeras en llegar al Estadio Alejandro Morera Soto, donde se congregaron familias completas, en el marco de los 106 años del club, que se cumplirán el próximo miércoles 18 de junio.

Los niños corrían de un lado para otro, dándose el gusto de hacer sonar el bombo de La Doce, con el León y la Leona como cómplices; pero también bailaban con la cimarrona y las mascaradas de Shirley Cruz, Wílmer López y Mauricio Montero.

Pero Adela Sorto también parecía una niña, en el mismo lugar donde una semana antes acudió a la Asamblea de Alajuelense. En unas imágenes difundidas por el club, sus tatuajes no pasaban desapercibidos.

Adela Sorto se tatuó un león en un brazo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Me los hice para los 100 años, yo quería tener un recuerdo de ese día y qué mejor que haciéndome un tatuaje de la Liga. Cuando les dije a mis hijos que me iba a hacer, me respondieron que estaba loca. Fui y me los hice, claro, con un mes de diferencia, porque duele mucho”, relató Adela Sorto en charla con La Nación, en el gimnasio multiusos Salvador Soto “Indio Buroy”, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Entre risas, comentó que ya no le hace falta del club, porque tiene una colección con todo lo que usted se imagina y más.

“Sabe qué es lo que pasa, que lo malo es venir al estadio, porque uno cuando empieza, y ya no puede parar. Una vez mi nieto estaba con calentura y mi hija andaba trabajando y yo les dije en la casa que me lo cuidaran, porque yo iba para el estadio”, relató.

Esa colección de artículos alusivos al club empezó con llaveritos y cosas pequeñas, pero fue creciendo, al punto de que hasta las lámparas de su casa son de Alajuelense.

“Siempre que veo algo de la Liga yo lo compro, algo que no tengo y ahí va creciendo. Imagínese que yo pensaba que tenía ochenta camisas y me fui a contarlas y son 115, más diez jackets, bufandas y medias. Y ya me faltan las tres camisas de este nuevo uniforme que viene.

En el otro brazo, Adela Sorto tiene el escudo de Liga Deportiva Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

”En mi casa tengo manteles, cortinas, sobrecamas, todo es de la Liga. Y bueno, evidentemente en mi casa todos somos liguistas, ahí no puede vivir nadie que no sea liguista, porque toda la casa está adornada de la Liga", apuntó Adela Sorto.

Una costurera ha sido su cómplice, porque es quien le hace todo lo que le pide, pero también trasciende fronteras, porque ya ha ido a partidos en el extranjero y contó que hace unos días reservó su espacio para acompañar a la Liga a El Salvador, cuando visite a Alianza en la Copa Centroamericana.

“Yo voy a todos los partidos, voy a todas partes. Es que es algo que yo no me lo explico. Dios guarde no venga al estadio y empiece a jugar la Liga, porque me agarra una desesperación terrible”, destacó.

Posiblemente, muchas personas no la comprendan, pero otras comparten ese mismo sentimiento por su equipo de fútbol, que en muchos casos, se convierte en parte de su vida.

“Termina el campeonato y ya estamos empezando a preguntar cuándo empieza el otro, porque a uno la Liga le da vida y no importa que no ganemos campeonatos, pero es que aquí estamos por los colores y por la Liga.

”Que si me gustaría que demos ese paso, claro. El equipo ha estado cerquitica y se merece mucho ser campeón nacional, es lo único que falta y se nos va a dar", aseguró Adela Sorto.

Al consultársele si en este tiempo de intentos fallidos en algún momento se ha enojado con Alajuelense, de inmediato respondió que no. Y explicó la razón.

“Es que yo no me puedo enojar con la institución que amo si son los jugadores los que no le ponen; pero ahora que volvió Machito Ramírez yo pienso que las cosas van cambiando para bien y esperamos que se nos haga”, citó.

Cada vez que Alajuelense juega en casa, se queda de ver con varias de sus amigas que conoció en el estadio. Viajan en el mismo autobus y se regresan juntas hasta San José.

“Ahora que mi hija compró un carrito me vienen a topar a la parada, pero antes yo tenía que bajarme del bus de Alajuela y coger el de Pavas a las 11 p. m., que es el último”, contó.

Y aunque en su caso, el Estadio Nacional le queda más cerca, para ella es un tormento cuando la Liga no juega en la Catedral.

“Para mí el Morera es número uno, yo prefiero venir aquí, porque me siento en casa. En cambio allá uno siente que no es lo de uno”, concluyó Adela Sorto.

Día del Liguismo en el lente de ‘La Nación’

El queque del cumpleaños 106 de Liga Deportiva Alajuelense llamó mucho la atención. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al Día del Liguismo llegaron aficionados de todas las edades. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mercedes Reyes mostró un nuevo vestido alusivo a Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los niños hacían fila para tomarse una fotografía con el León y la Leona. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tocar el bombo de La Doce fue una experiencia única para muchos niños. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Día del Liguismo fue 100% familiar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este aficionado se transformó en un león. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los 18 de junio no pasan desapercidos para la afición de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Francisco González mostró parte de su arte en fotografías. También estuvieron activos los representantes de Soy Manudo, Liguismo Unido y La Doce. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Familias completas acudieron al Día del Liguismo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

