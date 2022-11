¿Afición de Alajuelense quiere de vuelta a Andrés Carevic? 41 respuestas son contundentes

¿Está de acuerdo o no en que Andrés Carevic sea el técnico de Alajuelense y por qué?

La consulta anterior se lanzó en el canal de Telegram AlajuelenseLN, una herramienta de La Nación en la que están suscritas más de 1.780 personas y a la que usted puede unirse aquí.

De esa comunidad, 41 seguidores de la Liga participaron en la dinámica y enviaron sus criterios a través de un correo electrónico. Así se planteó este ejercicio que le abre un espacio a la afición para que opine.

Los resultados podrían generar sorpresa: el 78% de los aficionados que brindaron su criterio están a favor del regreso de Andrés Carevic, que es casi inminente.

A continuación podrá leer lo que piensan quienes participaron en este ejercicio de opinión.

Ellos quieren el regreso de Andrés Carevic

1. Johan Guerra: “Andrés Carevic, el último técnico luego de Óscar Ramírez en ganar un campeonato nacional. El que tiene mejores números de la era Ocampo. En números, Andrés Carevic consiguió 1,98 puntos por juego disputado superando a Óscar Ramírez que tiene 1,90 puntos por juego. El equipo de Carevic fue el más dinámico de la última década, palizas a los rivales históricos, récord de puntos, que en un torneo con un formato que premie al mejor, Carevic los hubiese ganado de sobra”.

“Pero la historia no es así, para mal de Carevic su gestión en varios torneos se vio castigada por errores puntuales en cancha de jugadores jóvenes, de jugadores experimentados que fallaron a la hora grande”.

“Carevic fue castigado por la afición del Alajuelense y sigue siendo castigado llamándolo ‘perdedor’, sí al único técnico que le ha dado títulos a Alajuelense (que meten en la sombra a Géiner Segura, pero a Géiner le pusieron a Mauricio Wright para campeonizar, ¿entonces?)”.

“Un título internacional, la ansiada 30 y el mejor equipo en muchos torneos regulares. Carevic ya ha adquirido más experiencia en el fútbol mexicano y eso no es nada fácil decirlo. No estará Agustín Lleida que lo respalde, no tendrá la facilidad de escoger a los jugadores que quiere (los elige Antonio Solana), habrá una nueva junta directiva”.

“Carevic en esta ocasión asumiría el riesgo de tomar un barco más colapsado que cuando llegó en su primera vez. El riesgo en esta ocasión pesa para los dos lados, en la institución y en el técnico”.

“La afición no esperará en lapidar al argentino por malos resultados o no ganar el título 31. Carevic es el técnico más cercano al presupuesto, conocimiento del medio, sabe que es Alajuelense y la exigencia de su afición”.

2. Fernando Núñez: “Estoy de acuerdo, él fue un buen técnico y nunca debió haberse ido. Me parece muy bien que regrese”.

3. Andrey Cortés: “El problema nunca ha sido de entrenador ni conocer el medio. El problema es que tienen que limpiar el camerino y tocar los salarios si no rinden los jugadores”.

4. Ignacio Sandí Retana: “Estoy súper de acuerdo, es el mejor entrenador de los últimos tiempos”.

5. Mauricio Segares: “La decisión del técnico es compleja y mi opinión al respecto dependería de conocer cuáles eran las alternativas. Ante la posibilidad de traer de regreso a Óscar Ramírez, definitivamente me opondría a la llegada de Carevic. Sin embargo, no sé qué tan realista era. Pero mínimo espero que se haya hecho el esfuerzo”.

“Sacando a Óscar de la ecuación, Carevic no parece mala opción. Eso sí, será fundamental que se le asigne un asistente de calidad y experiencia en Costa Rica. Sus éxitos llegaron con el acompañamiento de Géiner Segura, y a su salida el equipo volvió a perder en momentos clave”.

“Por lo anterior, con un equipo con Carevic, Chunche y un Mauricio Wright, creo que sería la primera vez de esta era (Fernando Ocampo - Joseph Joseph) que quedaríamos fortalecidos en la dirección técnica”.

6. Esteban Pacheco: “En mi opinión, el retorno de don Andrés a la Liga es sumamente positivo. Desde su llegada, y a pesar de los reveses normales, el equipo tuvo un resurgimiento técnico y táctico importante. Lamentablemente, seguimos teniendo una mentalidad “resultadista” que no premia la constancia ni considera la paciencia de un proceso que empezaba a crecer”.

“Espero que pueda concretarse el retorno de Carevic y que la afición y la administración del equipo tengamos la paciencia que se requiere para ver los frutos que todos deseamos siempre en la institución”.

7. Rafael Álvarez: “Si estoy de acuerdo con el regreso de Carevic, porque ya conoce a muchos de los jugadores que ganaron la 30 con él, además, que conoce la institución y el fútbol costarricense.También, cuando él estuvo, la Liga jugó muy bien y fue muy efectiva en el ataque, aparte que aseguraba muy bien en la defensa”.

8. Hugo Rivera: “Solo quería decir que yo estoy de acuerdo con el regreso de Carevic, conoce a la mayoría de los jugadores. Cuando estaba en la Liga se jugaba bien y se clasificaba de primero. El problema es que Carevic es predecible, por lo que si me parece que hay que agregarle un asistente más del medio tico como Géiner en su momento, ya que él pidió de vuelta a Mario Acosta”.

“No me parece Martín Arriola como otro asistente, prefiero a un Luis Fallas o a un Horacio Esquivel, aunque no creo que quieran aceptar un papel de asistente. Más que el técnico, me preocupa el hecho de estar haciendo la plantilla (salidas y llegadas) sin tener el técnico definido”.

9. Juan Carlos Coto: “Por supuesto, nunca debió de irse”.

10. Bayron Lewis: “Para mí, él no tenía que irse. Sus números en la Liga eran buenos. Saprissa, Cartago y Heredia sufrían, pero tristemente en este país los que mandan son los periodistas y los aficionados se dejan manipular”.

“Alex López jugaba más libre y eso hacía que la Liga se viera mejor, su juego por las bandas, el dominio en la media, una defensa segura que los rivales sean los que se cansen”.

“Qué más premio que la anciana 30, pero eso no es culpa del técnico. Ejemplo: en semifinales contra Saprissa, jugadores que no corrían, con uno menos por Johan Venegas. Me alegro de su regreso”.

11. Olivier Borbón: “Estoy de acuerdo porque ganó la 30 y campeonizo en la Liga Concacaf con la gloriosa rojinegra en muy poco tiempo que la dirigió. Aparte de eso, conoce el medio futbolístico y ambiente de la Liga Promerica”.

12. Joel Campos: “Estoy totalmente de acuerdo y feliz de la posibilidad casi hecha de que vuelva. No solo nos hizo campeones después de tanto tiempo, sino que también hizo jugar al equipo como en mucho tiempo no se había visto”.

“Realmente no entiendo a quien esté en desacuerdo. Los títulos que se perdieron mientras él estaba todos sabemos en las circunstancias en las que se perdieron. Errores puntuales de jugadores y errores arbitrales”.

“Si lo único que le faltó fue haber tenido más suerte y, seguramente, de haber seguido en su momento, hoy tendríamos por lo menos un título más. Espero que esta vez, tenga todo el apoyo que le faltó en aquella situación, porque creo que mientras él esté de técnico, nuestras posibilidades de alcanzar títulos será real”.

13. Ahmed Benavides: “Estoy de acuerdo con el regreso de Carevic, primero porque de todas las opciones que he escuchado es la que menos me desagrada, ni ningún saprissista (Paté, Medford, Wright), ni españoles desconocedores completamente del medio, ni el Kily González me parecen opciones acorde”.

“Con Carevic, sin temor a equivocarme, es de las mejores Ligas que he visto (tanto en intensidad como futbolísticamente), después de la de Jorge Luis Pinto y aunque dicen que las segundas partes no siempre son buenas, Carevic tiene conocimiento de la metodología del equipo y le aporta (a mi gusto) identidad manuda al banquillo”.

“Eso sí, espero acepte un asistente con espuela (ojalá manudo), además de Mario Acosta. También me gustaría un cambio tanto en el preparador físico y en el de porteros. Carevic tuvo sus fallos por supuesto, era terco en ocasiones, y le costaba cerrar partidos en series de ida y vuelta (que hasta resueltas llegó a tener), pero también fue afectado por sus mismos jugadores”.

“Las malas salidas de Adonis Pineda (tanto en el Rosabal como en el Morera), los fallos de Leonel Moreira, los penales fallados por Bryan Ruiz y Daniel Arreola, y sin dejar de lado el fuera de juego más descarado de la historia de Christian Bolaños. En resumen, en este momento me parece la mejor opción”.

14. Luzvina Sibaja: “Apoyo con todo el corazón el regreso de Andrés Carevic como técnico de la Liga Deportiva Alajuelense. Me parece un buen técnico, carismático, educado y su salida de la Liga fue precipitada”.

15. María Elena Carrillo: “Como gran aficionada de la Liga, creo que la llegada de Andrés Carevic será un gran acierto. Es un hombre que sabe liderar equipos, tiene una gran personalidad y es un ganador. Además, Carevic sabe manejar los medios, da a entender el buen manejo de los nombres en el camerino y se muestra muy discreto. Creo yo, que su salida se dio de manera precipitada y debió quedarse. Espero que la Liga se decida por Andrés Carevic”.

16. Esteban Salas: “El regreso de Andrés suena interesante, es el único técnico de los que ha pasado en los últimos tiempos, que ha podido lograr algo con el equipo, campeón nacional y de Liga Concacaf”.

“Con Carevic teníamos un estilo definido de juego, movimiento y posición de balón, se veía que jugábamos a algo, que no tuvo suerte en las finales, sí. En algunas le quedó grande la inexperiencia. Y en otras, fueron los jugadores que no rindieron”.

“Creo que lo que necesita Carevic, es un asistente tico como lo fue Géiner Segura en su momento, creo que Mauricio Montero sería bueno para el banquillo como asistente, alguien de hueso rojinegro y con amor a la camiseta. Además, podría ayudar con la defensa”.

“Ojalá que la directiva entienda que necesitamos campeonatos para poder vender jugadores y no al revés... Me parece bien el regreso, ojalá sea para mejor que la primera vez y que logremos levantar títulos”.

17. (Se reserva el nombre): “Sí estoy de acuerdo con que Carevic regrese la Liga”.

18. Mario: “Como liguista estoy totalmente de acuerdo con el regreso de Carevic. Es el técnico que después de mucho tiempo puso a un equipo a jugar a algo estratégica y tácticamente, algo que durante mucho tiempo fue una deuda en la Liga”.

“Con él se recobro el prestigio y el valor liguista. Las pérdidas todo mundo sabe que fueron individuales: porteros y penales fallados. Conoce el ambiente y lo mejor que tiene es que mete sangre a las venas del jugador. Eso ocupamos”.

19. Édgar Corella: “Si me gustaría Andrés Carevic. Deseando y aprendiera algo de lo pasado. Fue el último técnico que le dio algo a la Liga. Ojalá y si regresa le vaya bastante bien”.

20. Gustavo Murillo: “De los técnicos de los últimos tiempos, es con el que mejor se ha visto el equipo, con la gran falencia de no poder ganar partidos decisivos. La idea no me desagrada, conoce el entorno, probablemente ya se ha desintoxicado del entorno que se hizo pesado y que provocó su salida”.

“Y con otra perspectiva quizás haya aprendido qué fue lo que le hizo perder las finales. Debería contar con un asistente nacional, como cuando tuvo a Segura y fue campeón”.

21. Josué (se reserva el apellido): “Respecto al regreso de Carevic, siento que bajo el mando de él, la Liga desarrolló en etapa regular del torneo el mejor fútbol en los últimos 10 años, muy vistoso, punzante, buena cuota goleadora”.

“Carevic es un entrenador que parece que aprende de sus errores y de volver lo aprobaría. Su gran reto, solidez y ser determinante en fase final, dejarse asesorar en la parte defensiva, poder hacer cambios que sorprendan al rival y evitar ser predecible”.

22. J Soto: “Sí, estoy de acuerdo”.

23. Olger Aguilar: “Me parece bien que vuelva, la Liga con él jugó los mejores campeonatos, eso sí, que le pongan un asistente de peso”.

24. Roller Tico: “Me parece excelente que Carevic vuelva”.

25. Édgar Brenes: “No es de mi agrado, pero ya conoce el medio y por lo hecho anteriormente creo que está bien”.

26. Segunda Espinoza: “Claro que sí, él nunca tuvo que irse. Definitivamente, la mejor opción”.

27. Kendall Villalobos: “Creo que es positiva la vuelta de Carevic, dado que por rendimiento general y por resultados específicos él y su cuerpo técnico dieron muy buenos números que los respaldan”.

28. Gilberth Salas: “Me parece bien Carevic como director técnico para la Liga Deportiva Alajuelense y como asistentes Mario Acosta y Martín Arriola”.

29. Max Sáenz: Respecto al regreso de Andrés Carevic a Liga Deportiva Alajuelense, debo decirle que sí estoy de acuerdo y estas son las razones: Capacidad y manejo de camerino; persona con valores y altamente respetuoso, sistema de juego dinámico, envolvente y ofensivo”.

“Devolvió al equipo a sus puestos de jerarquía en la tabla; desde su llegada disputó las instancias finales con protagonismo. No lo considero culpable directo de las finales y semifinales perdidas. Asume responsabilidades sin excusas y habla de frente. Empático e identificado con la afición. Si lo conociera personalmente quizás podría agregar más razones, pero esas son las que tengo ahora”.

30. Fabián Bonilla: “Estoy totalmente de acuerdo con volver a contratarlo, nunca sé debió ir. Es el mejor técnico que hemos tenido en muchos años, se debe hacer todo lo posible para traerlo de vuelta y darle el respaldo que no tuvo”.

31. José Navarro: “No vería mal el regreso, pero lo ideal sería con un asistente nacional, ya que el señor Mario Acosta a mi criterio dejó mucho que pensar, no apoyaba al técnico en cuanto a corregir planteamiento y solo pasaba con esos audífonos puestos. Para mí un asistente debe ser el apoyo del técnico y ayudarlo a resolver situaciones que se den en el transcurso del juego”.

32. Fernando Vargas: “Creo que nunca debió irse, aquí lo que pasa es que con tres o cuatro partidos malos echan al entrenador. Con él, la Liga jugaba mejor y tenía ya un estilo. Con el resto, se botó todo eso a la basura. Bienvenido sea de nuevo”.

Ellos no quieren el regreso de Andrés Carevic

1. Raúl Ramírez Madrigal: “La verdad no estoy de acuerdo, claramente se fue de la Liga porque no sabía responder en las instancias finales del torneo, y porque lo que sé, no es un tema en el que haya que demostrar mejoría, entonces, ¿qué espera la directiva de la Liga? ¿Que lleguemos a una eventual semifinal o final y también las pierda?”.

“Recordemos que muchos le acreditan el único título ganado en la era Carevic a Géiner, que de hecho demostró tener mejor manejo en esa instancia en su paso por Cartaginés”.

2. Jean Zúñiga: “El regreso de Carevic me parece un error más que se suma a la larga lista que tienen tanto la Junta Directiva como gerencia deportiva. Si algo hay que rescatar es que en todos estos años y con todos estos entrenadores que han pasado, la única Liga que jugaba a algo era la de Carevic, el resto eran intentos de fútbol”.

“Pero todos los campeonatos Carevic los perdió en fases finales. Los dos títulos que tiene los ganó con Segura al lado. Se fue perdiendo humillado con Saprissa también. Se han cometido los mismos errores año tras año y parece que no se aprende. De hecho, viene de México de perder en fases finales”.

“Si el torneo tuviera un formato de líder campeón, Carevic encajaría más pero así se ha demostrado que no. Hernán Medford me parece mejor opción, técnico que conoce el medio, es campeón y tiene experiencia. Inclusive sé que se le contactó y él teniendo un casi contrato al otro lado del mundo quiso esperar a la Liga, pero parece que se van a inclinar una vez más por Carevic”.

3. Ronny Delgado: “Yo creo que Carevic no debe volver. Y esta es la razón: El problema de la Liga no ha sido el llegar a finales, el problema es que no ha sabido ganarlas. Fabián Coito y Albert Rudé también llegaron a finales, pero no ganaron. Carevic llegó a varias, y sólo logró una. Si le hubiesen dado el mismo tiempo y oportunidades a Coito y Rudé, seguramente habrían ganado al menos una, pero la Liga no está para eso”.

“Alajuelense tiene equipo para llegar a finales hasta con un técnico regular. Pero para trascender, necesita un técnico mentalmente fuerte, sobre todo muy experimentado y que sepa inyectar confianza y coraje a cada jugador”.

“Ninguno de los últimos tres han tenido estos ingredientes: Rudé, inexperto (aunque mentalmente fuerte y capacitado), Carevic, inexperto y sin capacidad de inyectar coraje (no tan capacitado como Rudé) y Coito con experiencia en selecciones (no en equipos), capacitado, pero sin fuerza para levantar el ánimo del jugador. Traer a un técnico que ganó una de varias, sería un error garrafal de la dirigencia”.

4. Jorge Cárdenas: “El señor Andrés Carevic jamás será el técnico idóneo para la Liga y por el contrario es un capricho de la junta directiva y su actual presidente Joseph Joseph. Carevic en su historial como técnico solo fracasos acumula. Basta ver cómo le terminó de ir en Venados en el torneo que recién terminó en México. Además, que el señor Carevic no quiere asistentes nacionales y está claro que él solo no puede y para muestra que con Geiner ganó un título, o mejor dicho, Géiner le ganó un título”.

5. Guillermo Ruiz: “No estoy de acuerdo, se debió de haber buscado un técnico más experimentado y con resultados probados. Carevic tiene muchas deficiencias, especialmente, en la parte defensiva, cuando estuvo aquí sólo pudo ganar un campeonato pese a liderar con holgura casi todos los torneos en los que fue entrenador de Alajuelense. Y fue cuando le pusieron a Géiner Segura de asistente. Los resultados recientes no fueron buenos y yo siempre he pensado que las segundas partes nunca son buenas”.

6. Gustavo Jiménez: “No me parece el regreso de Carevic, ya que por sí mismo es un técnico con carencias, pero al menos conoció el medio. Todo depende de quien sería el asistente, pero ahí salta la duda. La vez anterior fue con Géiner Segura quien lo ayudó a llegar a la 30. ¿Qué hubiese pasado si solo se quedaba Géiner?

7. Jerónimo Cárdenas: “No estoy de acuerdo, pues no es de finales y la única que ganó de tres fue con Géiner, si no, la 30 no hubiese llegado. Está Hernán Medford o Alexandre Guimaraes”.

8. Rónald Badilla: “Sinceramente como liguista de corazón no es posible que no entiendan que ya estamos cansados de ser la burla de los demás (...). Traigan a un entrenador serio, ganador, hambriento de fútbol”.

9. Segundo Lara: “Aunque consiguió la copa 30 con la ayuda de Géiner Segura, tengo mis dudas sobre él. El equipo juega bonito, pero cuando llega a partidos decisivos como semifinales y finales ahí viene el problema. Nada hacemos con jugar bonito durante la etapa clasificatoria, si cuando llegamos a las finales perdemos. Usted lo sabe, con él se nos fueron varios títulos. Además, el problema lo tenemos con los morados y heredianos. Cómo cuesta ganarles”.

Si desea unirse al Canal AlajuelenseLN en Telegram puede hacerlo aquí.