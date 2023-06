Afición de Alajuelense desata su locura por Joel Campbell y colapsa tienda virtual

¿Se ilusionó de nuevo la afición de Alajuelense con la contratación de Joel Campbell? La respuesta pareciera inclinarse más hacia un ‘sí’. ¿Por qué? Aunque aún faltan varias semanas para que el 12 haga su debut con los erizos, a lo interno de la Liga están sorprendidos con la respuesta de la afición.

A las 8 p. m. del jueves, Alajuelense abrió la preventa de la camisa retro de Campbell, la que él usaba cuando era un niño y hasta la tienda en línea colapsó.

“Fue un poco una locura, con tanta gente que quería comprarla. La verdad no estábamos esperando esa cantidad de gente. La logramos levantar y en cuestión de dos horas estaba agotada. Con el proveedor mandamos a hacer el doble de lo que estaba planeado y ya están casi agotadas otra vez”, expresó el gerente comercial de la Liga, Oliver Nowalski.

Aún no está la decisión tomada, pero pareciera que no mandarán a hacer más, porque es una edición limitada.

“Veremos más adelante si sacamos más, pero los que no la tienen, deben correr a comprarla, porque ya casi no quedan. Tenemos que valorarlo porque acaba de pasar, porque es que vienen más cosas. En cuestión de un par de semanas vienen uniformes nuevos y uno tiene que balancear”.

Aunque considera que esa camisa retro de Joel es un proyecto lindísimo, también la prioridad es que los aficionados quieran comprar la nueva indumentaria.

“Pasó con el tercer uniforme, que se agotó en tres semanas y hasta los directivos me decían que por qué no mandábamos a hacer más, pero es que así es este negocio, al final cuando son productos que la gente quiere, el próximo uniforme bonito, la gente no lo pensará tanto para comprar”.

Según Nowalski, lo que se busca es crear la cultura de que si se quiere algo y de paso apoyara la institución, no hay que esperar a ser campeones para comprarlo, porque ya no habrá.

“Es lo que nos ha pasado con los últimos y es toda una estrategia de mercadeo, los productos son bonitos y hay una historia detrás. Eso lo verán con los uniformes nuevos. Cuando uno quiere vender un uniforme de un equipo, si hay un arraigo, un orgullo de ponerse la camisa y esa historia detrás del diseño, hace que la gente la quiera más”.

La Liga lo consiguió con su última vestimenta y pasó con esta camisa de colección de Campbell, porque trae recuerdos y a la gente le encantó.

“Se pueden perder algunas ventas por la cantidad, pero prefiero eso y que se esté agotando, que la gente esté corriendo por comprar lo que lanzamos”.

En redes sociales, había expectativa por ver si la presentación de Joel venía acompañada de la nueva camisa. Eso deja pensar que es una prenda que la están esperando, a pesar de que el equipo viene de no ganar el título.

“Vienen nuevos uniformes y es una colección que yo creo que es una colección que será la más bonita que se ha dado en la historia del club. Yo tengo la fe de que lo que viene gustará muchísimo. Para mí son los uniformes más lindos, los tres: casa, visita y tercero.

”Lo que viene es una colección sobre identidad de la Liga, sobre la historia del club. Hemos venido trabajando en eso, porque es importante que nuestra afición conozca nuestra historia”.

El mercadeo de Alajuelense busca ponerse la 10. Nowalski dice que cuando el equipo pierde, es un golpe durísimo para todos, incluido él mismo, pero que tienen que seguir.

“Al final es fútbol y si una bola entra o no entra, un árbitro pita algo o no pita algo, no depende de nosotros. Tenemos que seguir alimentando esa pasión, el orgullo de ser liguista y eso se logra a través de muchas cosas y le tratamos de meter mucho a través de las prendas, de la ropa para que la gente la ande con orgullo y esperamos que a la gente le encante los nuevos uniformes”.

Pareciera que incluso, el efecto Campbell también se ha visto en la oficina de socios, con aficionados que fueron a renovar su membresía. Aún no tenía el reporte exacto, pero aprovechó para recordarle a la afición que se pueden asociar en línea, a través de boleterialaliga.com, o bien, hacer su renovación ahí.

“Mucha gente está impactada de ver lo fácil que es renovar, ya no hay que ir al estadio y les decimos que se pueden afiliar en línea. Estos fichajes generan eso, que la gente los quiere ir a ver. Pasó con Bryan Ruiz, se dio con Celso Borges y la gente quiere la camisa, las marcas quieren publicidad con ellos. Así es esta industria”, apuntó Nowalski.

¿Cómo se les enciende el bombillo de inmediato? “No sé”, respondió entre risas el gerente comercial de Alajuelense. Indicó que es complicado, porque después de aquella presentación de Celso Borges, al simular un hackeo en Instagram, creían que habían llegado al límite.

“Ahora con Joel queríamos que fuera algo más masivo y de ahí salió la idea de proyectarlo en un edificio. Pensamos en San José, pero salía carísimo. Luego salió la idea de Grupo Mutual por la camisa de cuando era niño, les interesó y se dio”.

