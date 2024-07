Todos le apuntan a Mariano Torres

¡Hola, saprissistas! ¿Cómo están? Les saluda Milton Montenegro. ¿Qué les ha parecido la ‘Marianomanía’ de los últimos días? Lo digo así, por ponerlo de alguna forma, porque todos hablan de Mariano Torres.

Habló el dirigente liguista, se rasgó las vestiduras el exárbitro. Tomó la palabra el directivo de otro equipo y hasta algunos periodistas buscaron crucificar al argentino. Los que estén libres de pecado que tiren la primera piedra. Nadie midió eso; lanzaron pedradas contra el saprissista, como si en los otros clubes nadie matara una mosca.

No defiendo a Mariano, pero tampoco encuentro razón para que le hayan tirado de la forma en que lo han hecho. Hizo mal el capitán de Saprissa al empujarle el brazo a William Chow, asistente en la Recopa. Por supuesto, irrespetó a la autoridad, pero peor, pésimo, actuó William Chow al no reportarlo (o lo reportó mal, o la jueza no se atrevió a sacar tarjeta roja). Marianela Araya, árbitra del juego, no le mostró la tarjeta roja directa, en su lugar sacó la amarilla.

Los que hablan, dicen, repiten, se lamentan y preguntan si a Mariano se le mide con un reglamento diferente. ¿Por qué no cuestionan a Chow y a Marianela Araya? Ellos eran los jueces y actuaron mal. ¿Por qué no le preguntan a Marianela Araya si la Comisión de Arbitraje le dio un reglamento distinto para Mariano?

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, tuvo sus inconvenientes en la Recopa contra la Liga y fue criticado, hasta, por dirigentes de otros clubes. (Jose Cordero)

Torres actuó mal y la juez lo castigó con una amarilla en el partido. No es culpa del saprissista que no lo hayan expulsado. Solo faltó que Mariano le dijera: “No, Marianela, hice algo malo, merezco la roja.” ¡Cajita Blanca! Si alguno piensa así.

Me da la impresión de que quienes arremeten contra Mariano lo hacen por puro fanatismo, y no voy a decir que es porque están picados con él o les cae mal. Seguro a algunos les ardió que Mariano se enfrascara en esa lucha contra el banquillo manudo y les dijera con sus manos que les llevan diez títulos de ventaja. No está bien, pero cuando uno no quiere, dos no pelean. No le sigan el juego a Mariano y lo dejan que se ahogue de la cólera porque perdía la Recopa; al final, muchos se montaron en la discusión.

Desde que llegó a Saprissa, hace unos ocho años, Mariano Torres demostró ser un ganador y por eso posee ocho títulos de campeón con los morados. Además, ha sido designado en varias ocasiones como el mejor jugador y el mejor extranjero del torneo nacional. El sol no se tapa con un dedo y los logros de Torres están a la vista. Me parece, espero equivocarme, que eso enoja a muchos, quienes aprovecharon el error de Mariano en la Recopa para desahogarse.

Mariano Torres es uno de los jugadores más importantes en la historia de Saprissa, ha dejado huella y eso, parece, que arde en otros lados.