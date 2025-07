Saprissa es una incógnita, por eso, esta vez no me embarco con las referencias

Arrancó el campeonato y Saprissa está listo para saltar a la cancha. Lo hará de visita contra Pérez Zeledón, una salida dura, muy complicada, como tienden a decir técnicos y jugadores de todos los equipos cuando visitan el Valle del General.

Creo que, más que todo, es un formalismo; frases ya hechas que el actor repite una y otra vez. Quizá sea respeto a la profesión, por no decir lo contrario, como lo demostró Saprissa la última vez que visitó a los generaleños.

¿Recuerdan? Fue en el torneo pasado. Los morados estaban obligados a ganar, e incluso, dependiendo de otros resultados, debían golear para clasificar a semifinales. Al final, sucedió eso: vencieron y golearon.

Entonces, si nos basamos en lo que pasó en el último duelo entre ambos conjuntos, el debut de Saprissa en el Apertura 2025 no debería ser un dolor de cabeza. Claro, ustedes me dirán: todos los partidos son distintos, sin duda, no hay dos iguales. Además, Pérez es otro equipo, con alrededor de 10 incorporaciones, incluido el exmorado Fabricio Alemán y un técnico que llegó desde México.

LEA MÁS: Fidel Escobar sentencia a sus ‘panas’: Newton y Herrera no pueden dar ni una bola por perdida

Saprissa también cambió, poco pero varió. Da la sensación de que ganó peso en la ofensiva con la salida del español Sabin Merino, cuyo paso por el club estuvo cargado de pena y sin nada de gloria. Llegaron los “panas”, Newton Williams y Gustavo Herrera, y pintan bien; bueno, eso dicen sus atestados y quienes los han visto en los entrenamientos. Pero bueno, muchos de los que vieron a Sabin en las prácticas me decían que era un crack, porque las metía todas: le hacían cinco centros y cuatro balones terminaban en la red. Hombre, con esas descripciones que me daban, hasta aposté por él como el goleador del campeonato pasado, pero en la cancha parecía un manojo de nervios.

Ahora me han dado buenos comentarios de los canaleros: potentes, veloces, fuertes, encaradores, con gol, con un buen mano a mano. Pero esta vez no me voy a ir en todas hasta verlos, al menos unos tres partidos, porque lo reconozco: observé a Sabin en su debut contra la Liga y le vi buenos movimientos, desplazamientos a los espacios y me dejó la sensación de que conocía muy bien su negocio; después, era un manojo de nervios.

Por eso, Saprissa es una incógnita. No sabemos a qué va a apostar Paulo César Wanchope, porque de los fogueos no sabemos nada; de Saprissa no nos informaron y del que nos dimos cuenta fue el que perdió 3-1 contra Liberia, y eso porque la gente de prensa de Liberia dio a conocer el marcador.

“Eso no es nada, es un fogueo. Me extraña que me pregunte por el resultado de un fogueo. En los fogueos no se juega a la misma intensidad y la gente se cuida, ese marcador no quiere decir nada”, me dijo un integrante de Saprissa, cuyo nombre no voy a dar para no quemarlo.

Paulo César Wanchope inicia la segunda aventura con el Deportivo Saprissa y se siente cómodo con el plantel que posee. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pero bueno, Saprissa inicia el sábado y debe arrancar bien, porque, según mi criterio, al ser solo 10 equipos, hay menos fechas, menos partidos, y quienes ganen desde el inicio pueden tener el chance de despegarse. Por el contrario, quienes pierdan y sigan perdiendo tendrán muchas dificultades, casi sin chances de recuperar lo perdido.

Hay que ver a Saprissa, los jugadores dicen que debe dar otra imagen y sin sufrir para clasificar, en eso tienen razón, el cuadro morado no debe vivir de migajas. Saprissa siempre es llamado a ganar, pero ver para creer, y esta vez no me embarco con solo las referencias.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.