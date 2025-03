Saprissa da pena y los fichajes de Sergio Gila tienen pinta de ‘paquetazos’

“Hay frustración en el camerino”, dijo Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, al terminar el partido contra Santos, juego en el que los morados cayeron 2-0. Creo que Paulo se quedó corto: la frustración debe ser aún mayor para la mayoría de los aficionados saprissistas.

Con el receso que tuvo Paulo y su cuerpo técnico para trabajar con el equipo, pensé que en Guápiles veríamos a un Saprissa diferente, pero fue más de lo mismo.

Fidel Escobar está lejos del nivel que le conocimos. Ryan Bolaños no aporta. Kenay Myrie tiene talento y futuro, pero se va al ataque y no regresa a defender. Eduardo Anderson es lento para marcar; me pregunto, ¿no hay otro? Marvin Loría volvió y no se notó; el tiempo fuera de las canchas le pasó factura. David Guzmán debe darle más al equipo: es un líder y uno de los llamados a echarse el equipo al hombro. Orlando Sinclair es un desgano total. No se le ve correr, meter, llegar a pelear la bola y, para colmo, saca un balón de la línea de gol.

Después, Paulo se disparó en el pie. ¿Cómo le va a dar descanso al mejor jugador del equipo en este momento? Joseph Mora jugó todo el encuentro contra Belice, pero era Belice, un rival que no inquieta a nadie. Al menos Joseph le habría aportado a Saprissa unos 45 minutos. Paulo tampoco puede seguir metiendo a Nicolás Delgadillo: es como jugar con uno menos.

¡La falla de Smith y la que se come Sabin Merino! 😅 pic.twitter.com/oHShN53gDg — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 28, 2025

Entiendo a Paulo. Dijo que le daría oportunidad a todos, y lo está haciendo. Debe verlos no solo en los entrenamientos, sino también en los partidos, y seguro ya tiene un panorama claro de todos. Ah, olvidaba a Sabin Merino… ¡cómo falló esa opción para anotar! Y después hace mala cara cuando le preguntan cómo es posible que falle solo frente al marco.

Sergio Gila, gerente deportivo de los morados y quien trajo a los extranjeros, dijo en su momento que contrató a Sabin porque lo había visto, porque sufrió con sus goles cuando lo tuvo de rival mientras trabajaba en España.

“Llevábamos mucho tiempo detrás de ellos. Sabin ha marcado goles y disputado muchos partidos en primera división, en Europa League. Competiciones increíbles y, con todo el respeto del mundo, si Sabin estuviera jugando en primera de manera habitual, no vendría a Costa Rica”, dijo Sergio Gila en la presentación de Nicolás Delgadillo y Sabin Merino.

Pregunto: ¿de cuál Sabin Merino nos habló Gila? ¿Del que él vio, que no sabemos quién es, o del que hemos visto? Del que erró solo frente al marco de Santa Ana y volvió a fallar contra Santos.

Sabin Merino y Nicolás Delgadillo, los dos extranjeros que fichó Sergio Gila, siguen en deuda. El rendimiento de ambos no es bueno en Saprissa. (Rafael Pacheco)

Sergio Gila, lo acepte o no, planificó mal al Saprissa actual, armó una mala planilla y no dejó mucho margen de mejora en el plantel. A Gila, el puesto de gerente deportivo le quedó grande por sus malos fichajes y, lo más escandaloso, por llevar a Saprissa ese par de paquetazos: Sabin Merino y Nicolás Delgadillo.

