Rolando Fonseca avisó a Saprissa y la afición respondió con fuerza

La mirada de la afición del Deportivo Saprissa está puesta sobre Paulo César Wanchope. No era el técnico que querían, así lo refleja un sondeo que hizo La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa, donde participaron 1.586 personas. De ellas, 1.205 (el 76%) respondieron que Hernán Medford era su candidato.

La dirigencia morada se inclinó por Wanchope, y los seguidores esperan que el equipo mejore el rendimiento, regrese a las victorias y se meta en los puestos de clasificación del campeonato.

LEA MÁS: Paulo César Wanchope extraña en el banquillo lo que le sobró como jugador

Es ya, de una, no hay tiempo que perder, aunque otros, como Rolando Fonseca, creen que Saprissa debe decirle a sus seguidores que la llegada de Paulo es a largo plazo.

“Paulo necesita tiempo. Paulo requiere un proceso, y creo que para eso fue contratado. Ahora, la pregunta del millón de dólares: ¿la afición va a esperar? ¿El Monstruo de mil cabezas va a esperar? Entonces, infórmele”, dijo Rolando Fonseca en Teletica Radio, donde es panelista.

¿Sorprende lo que dijo Rolando? No sé, pero los seguidores morados se manifestaron sobre su opinión y le dan la razón.

En el WhatsApp de La Nación Saprissa (si gusta unirse, puede hacerlo en este enlace), la mayoría opinó que Rolando tiene toda la razón. Al momento de escribir el artículo, participaron 665 personas y 439, el 66% respaldó a Rolando. La votación sigue abierta.

Considero que Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, y demás dirigentes morados no van a tomar sus redes sociales, y menos iniciar una campaña para decir que Paulo está para las luces largas, como dijo Rolando, para el proceso. Sergio Gila aseguró en la presentación del entrenador que lo contrataron hasta mayo del 2026. Ahí está el plazo: un año y dos meses, aunque no sé si Rolando Fonseca se refiere a un proyecto de Paulo a dos, tres o cinco años en el club.

En el país no se acostumbra a firmar a un técnico por más de año y medio. Pese a las palabras de Fonseca, a que los aficionados coinciden con él y a que Gila dijo que el contrato es hasta mayo de 2026, en el fútbol los resultados mandan. Si a Paulo no le va bien, desde la gradería le van a gritar, van a pedir su cabeza, como hicieron con Giacone, Vladimir, Centeno y muchos más. Ese Monstruo de mil cabezas, como le llamó Rolando a la afición, no aguanta nada.

Paulo César Wanchope inició labores en el Deportivo Saprissa y el próximo domingo debuta contra San Carlos. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

Ojo, y aclaro: no espero ni deseo que a Paulo le vaya mal. Uno no le puede desear el mal a nadie. Me encantaría que Wanchope tenga éxito en Saprissa. Para mí es buen técnico, pese a que los resultados me quieran abrir los ojos y me presenten otro panorama.

Paulo ha dirigido a Herediano, Pérez Zeledón y Cartaginés, y el fútbol ha sido ingrato con él como técnico. Paulo César, aparte de ser un buen tipo, un figurón, un técnico trabajador que busca sacar lo mejor de sus jugadores, no ha tenido la fortuna de saborear el éxito de lograr un título.

Él insiste como estratega porque le apasiona dirigir, porque sueña con levantar un cetro. Se tiene fe y sabe que el momento llegará. El éxito no llega por casualidad. El éxito se obtiene cuando se consigue lo que se desea. Paulo insiste y vuelve a insistir, porque “el 80% del éxito consiste en estar allí y el 90% se basa simplemente en insistir”, dijo Woody Allen, director de cine estadounidense.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.