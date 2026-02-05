OIJ confirma que bebé fallecido en Upala tenía golpe en la cabeza

El bebé de cuatro meses que habría asesinado en Upala, presentaba un golpe en la cabeza.

El bebé que habría sido asesinado este miércoles en Upala presentaba una lesión que hace creer a las autoridades que se trataría de una muerte homicida.

Según confirmó el Orgnismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió a eso de las 10:20 a.m. en la comunidad de El Gavilán de Upala, Alajuela, cantón fronterizo con Nicaragua.

El recién nacido tenía cuatro meses de vida y de acuerdo con la Policía Judicial presentaba un pequeño golpe en la cabeza para que “fue remitido a la morgue judicial para que se le practique la respectiva autopsia y se determine la manera y causa de muerte”, precisó el OIJ.

De momento ninguna persona ha sido detenida por este caso ocurrido dentro de una vivienda de madera, en donde al parecer, se encontraba una menor de 16 años con el bebé en brazos. Trascendió que la adolescente sería la madre del niño; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades.

El OIJ trata de establecer si el pequeño golpe encontrado en la cabeza del infante respondió a una agresión o si fue producto de una caída, tal y como se especuló desde que se conocieron los hechos.

La primera versión que se conoce es que, por razones que todavía se investigan, unos sujetos llegaron en motocicleta al sitio e ingresaron a la vivienda. Luego, lanzaron el bebé al suelo y lo golpearon hasta causarle la muerte.