OIJ confirma que bebé fallecido en Upala tenía golpe en la cabeza

Recién nacido tenía 4 meses.

Por Christian Montero
Un bebé de cinco meses fue asesinado a golpes en Upala.
El bebé de cuatro meses que habría asesinado en Upala, presentaba un golpe en la cabeza. (Edgar Chinchilla/Suministrada)







Muerte bebé UpalaBebé agredido Upala
