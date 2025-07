Lo que no vio de la conferencia de Saprissa: Lonis y Juan Carlos Rojas enfrentaron a periodistas

El Deportivo Saprissa organizó una conferencia de prensa para presentar a sus nuevos refuerzos, los delanteros panameños Newton Williams y Gustavo Herrera.

Estaba programada para iniciar a las 12 del mediodía, pero desde una hora antes la sala de prensa de los morados comenzó a llenarse de comunicadores.

Apenas en el inicio y en las dos primeras preguntas, el ambiente se tornó un poco tenso, sobre todo con la consulta que le hicieron a Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa.

Leonardo Sandí, periodista del Diario Extra, le cuestionó a Rojas: “¿Por qué se alejó tanto durante los últimos meses, especialmente en una situación donde inclusive se ha hablado de que Saprissa ha tenido una crisis deportiva y el presidente no aparecía? Tuvieron un gerente deportivo que, al parecer, hizo contratos por otros temas, inclusive trayendo jugadores que estaban en el retiro y el presidente no aparecía para hablar de esto, o por lo menos no se le puso un freno a ese gerente deportivo que ya no está”.

Juan Carlos Rojas respondió con tranquilidad la primera parte de la pregunta y afirmó que no es correcto decir que en los últimos meses se ha alejado, más allá del rol que ha tenido como presidente durante muchos años en el club.

“El rol de la presidencia, y así lo he venido ejerciendo desde hace años, diría yo, es un rol que debe ser estratégico. Yo no estoy metido todos los días tomando decisiones, ni creo que esa deba ser la manera de gestionar un club profesional. El presidente tiene un rol, el gerente general tiene un rol y el gerente deportivo tiene un rol”, aseguró Rojas.

El jerarca saprissista indicó que el fútbol no es el de hace 20 años, quizá más criollo, donde el presidente estaba metido en el camerino. Eso no es el Deportivo Saprissa, respondió, y aclaró que él no está en todas las conferencias ni debe estar; para eso hay diferentes voceros, dependiendo del tema.

En la segunda parte de su respuesta, Juan Carlos contestó de forma tajante e incómoda por lo que mencionó el periodista.

“Usted hace una aseveración que me parece muy grave y prefiero que no la vuelva a repetir en cuanto a las motivaciones de decisiones. Una cosa es que una decisión no sea correcta, o al final termine siendo errónea, y otra cosa es que haya algo más detrás de esa decisión. Y ahí, cuando usted cuestiona los valores de una persona, perdón, pero más le vale que tenga mucha evidencia, así que le pediría que ni siquiera insinúe eso”, expresó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, junto a Newton Williams, nuevo delantero del equipo. (Mayela López/Mayela López)

Antes de la consulta de Sandí, Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, le dijo a Erick Lonis que se le da oportunidad a un panameño muy joven (Gustavo Herrera, 19 años).

“Tiene muy buenas condiciones, pero ustedes tienen a Julián Ugalde, a Ahkeem Wilson y otros futbolistas. ¿Por qué traerlos de afuera y por qué no se le da ese chance a un tico que está en la cantera de Saprissa?”, cuestionó Porras.

Lonis respondió que la pregunta se le puede hacer a cualquier equipo: ¿Por qué trae un jugador extranjero? y que no tiene nada que ver con la edad.

“Si creemos que tenemos un jugador de capacidad, que es bueno, además de eso es la promesa del fútbol panameño, que nos puede aportar en la cancha, que se va a mostrar en el mundial juvenil y quizá en el mayor, ¿qué tiene que ver con que tenga 19?”, afirmó Lonis.

El excapitán de Saprissa y ahora integrante de la comisión deportiva de los morados insistió en que la consulta es para cualquier club.

“Esa pregunta la puede hacer para cualquiera que traiga un jugador de 30 o más, porque se puede decir: ¿por qué traen un jugador de 32 años si tienen uno de 19? Además, Jeyland Mitchell, Joseph Peraza, Manfred Ugalde, son costarricenses que fueron a otros países con 19 o 20 años; es lo mismo, entonces lo que aplica para nosotros debería aplicar para los demás”, señaló Lonis.

Para Lonis, las contrataciones se hacen porque los futbolistas tienen calidad y capacidad.

“Si tiene 19 o 25, a nosotros nos da igual, no tiene que ver con quitar oportunidades a otros, es una cuestión de competencia. Si creemos que hay un buen jugador, sea de Panamá, Colombia o Argentina, lo traemos si creemos que nos ayuda a ser mejor equipo”, dejó claro Erick Lonis.

Juan Carlos Rojas y Erick Lonis reaccionaron con fuertes respuestas ante un par de consultas que los incomodaron un poco. (Mayela López/Mayela López)

La conferencia avanzó, llegó otra pregunta, Lonis contestó y en su respuesta volvió a aludir a Anthony Porras.

“Tal vez ahora que Tony mencionó lo de ser jugador joven, Tony, hay jugadores de divisiones menores en otros equipos también. Yo creo que no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con la capacidad”, expresó Lonis.

De inmediato se escuchó la voz de Anthony Porras, quien dijo: “Erick, pero usted se enfoca mucho en otros equipos, yo pregunto por el equipo donde usted está”, y Lonis volvió a tomar la palabra.

“Sí, pero usted tiene que pensar que, al hacer una aseveración, debe investigar si en otros equipos pasa lo mismo y hacer la misma pregunta”, opinó Lonis.

Anthony no se dejó y señaló: “Pero ahorita es Saprissa y usted representa a Saprissa. Lo que le pregunto es que hay jóvenes muy buenos en Saprissa, pero bueno, ya dio su argumentación”.

Juan Carlos Rojas intervino, tocó un costado de Lonis y expresó: “Se permiten cinco extranjeros; si quisiéramos tener reglas diferentes, sería otra decisión. Si sentimos que podemos mejorar al equipo bajo esas reglas, obviamente las vamos a usar. Podemos traer un extranjero del país y la edad que sea para mejorar al equipo. No entiendo la controversia”.

Al final de la conferencia de prensa, la diferencia de Lonis con el comunicador se trasladó fuera del salón y Lonis insistió en que la pregunta se la debe hacer a los otros equipos y, según él, no la hacen.

