Juan Carlos Rojas aclara si se marcha o se queda en Saprissa

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, utilizó sus redes sociales para dar a conocer su futuro.

Hace unos días, Rojas dio a conocer que analizaba la posibilidad de dejar su cargo como jerarca de la institución, tras 14 años al frente del equipo.

Juan Carlos escribió en su cuenta de X para confirmar lo que decidió.

“Después de una profunda reflexión, y tras conversaciones con mi familia y mis socios en Horizonte Morado, he decidido que, por ahora, no es el momento de dejar la presidencia de Saprissa”, escribió Juan Carlos Rojas.

Rojas añadió que siente un profundo compromiso, amor por el club y agrega que está convencido de que puede seguir aportando.

“Ocupar la presidencia de Saprissa ha sido el mayor honor de mi vida profesional. Durante estos 14 años, he entregado lo mejor de mí con un profundo sentido de responsabilidad, no solo buscando el éxito deportivo, sino también procurando custodiar (con los más altos valores) a la institución deportiva más grande del país. No se trata solo de ganar, sino de hacerlo con el ADN del Saprissa y fieles al legado de don Ricardo”, agregó.

Hace un mes, Rojas dejó abierta la posibilidad de dejar el cargo como presidente de Saprissa.

“Desde hace un tiempo he estado reflexionando si continuar o no en la presidencia de Saprissa”, escribió Rojas.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, confirmó que no es el momento de dar el paso al costado. (Rafael Pacheco Granados)

Según Juan Carlos Rojas, en ese momento había escuchado especulaciones de que él dejaría de ser el presidente de los morados y por eso decidió escribir y dar a conocer lo que piensa.

Ahora decidió que se queda, para él no es el momento de alejarse de su querido equipo y aunque resaltó tener otros retos y responsabilidades profesionales, Rojas confesó que seguirá trabajando con entusiasmo y compromiso por la institución y la afición a la cual le tiene gran aprecio.

Juan Carlos Rojas asumió la presidencia de Saprissa en abril del 2011 y hace 10 meses fue reelecto en el puesto, así lo decidió la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la institución.

“Por ahora, voy a estar estos tres años y veremos después cómo me siento y si los socios quieren que siga. No pongo un plazo específico para terminar; creo que tengo metas por cumplir y algunos legados que quisiera dejar. Estamos con mucho trabajo y con ciertas cosas importantes para el futuro de Saprissa. Por ahora, hay mucha energía, convicción e ilusión”, aseguró Juan Carlos Rojas en agosto del año pasado.

Rojas llegó a la presidencia morada, bajo el respaldo de Horizonte Morado, que en el 2011, se lo compró al mexicano Jorge Vergara (q.d.D.g.).

Horizonte Morado designó a Rojas como presidente y empezó una era, que dejó atrás los ocho años de administración de Jorge Vergara.

