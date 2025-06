Jefferson Brenes tomó una decisión que en Saprissa le van a aplaudir

La pretemporada del Deportivo Saprissa avanza sin la presencia de tres figuras fundamentales: Jefferson Brenes, Kenay Myrie y Joseph Mora, quienes tienen poco más de un mes de haberse integrado a la Selección de Costa Rica.

Los tres terminaron su paso por la Tricolor tras la eliminación en los cuartos de final de la Copa Oro, a manos de Estados Unidos, pero el regreso al cuadro morado no es inmediato.

Los futbolistas deben tomar sus vacaciones, lo que no hicieron al culminar la participación en el campeonato nacional, porque casi de inmediato se unieron al conjunto nacional.

Pese a tener derecho al descanso, Jefferson Brenes tomó una decisión que, sin duda, le dará una alegría a Paulo César Wanchope y su cuerpo técnico.

Brenes no descansará todo el periodo que le concedió Wanchope. El volante consideró que lo mejor para él es integrarse a Saprissa lo más pronto posible.

“Me puse en contacto con los del cuerpo técnico. Creo que me van a dar una semana para integrarme al equipo. Me querían dar más días, pero decidí acortar las vacaciones porque lo necesito, y eso me va a ayudar bastante”, dijo Jefferson Brenes al final del partido contra Estados Unidos, en declaraciones que transmitió Radio Columbia.

La determinación de Jefferson se debe a que considera que debe volver a su mejor versión, tomar ritmo, y eso lo puede adquirir con una buena preparación en la pretemporada y peleando por un puesto en la formación estelar de los saprissistas.

“Soy consciente de que venía saliendo de una lesión y ahora voy a volver a mi club para agarrar el ritmo. Eso es algo que tengo claro: debo estar en mi equipo para retomar el nivel”, destacó Jefferson.

Brenes arrastra la falta de ritmo que le produjo la lesión que sufrió a mediados de diciembre del año pasado.

El volante se lesionó la rodilla derecha en la semifinal del campeonato antepasado, en el partido contra San Carlos en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Quizá no esperaba que fuera grave, pero al hacerme la artroscopia tenía un 80% roto el menisco y me hicieron 12 puntadas. El doctor me dijo que en este tipo de lesiones normalmente hace 7 u 8 puntadas, pero que la mía fue la más grande”, comentó el jugador en entrevista con La Nación, hace tres meses.

Jefferson Brenes quiere volver a entrenar lo más pronto con el Deportivo Saprissa. El volante pretende regresar a su mejor nivel. (Jose Cordero)

Jefferson estuvo cuatro meses fuera de las canchas. Volvió a finales del mes de abril y fue poco lo que participó con la escuadra morada en el campeonato, que terminó a finales del mes de mayo.

“Me hubiera encantado tener más minutos en la Copa Oro, pero también venía de una lesión y, ante Estados Unidos, entré un poquito desesperado. Quería pedir la bola, mostrarme y darle esa tranquilidad al grupo de salir jugando”, señaló Jefferson Brenes.

Sobre el trabajo de la Selección Nacional en el principal torneo de selecciones de la Concacaf, Brenes lamentó que el plantel quedara eliminado, pero, según expresó, el torneo les dio un panorama de lo que enfrentarán en la eliminatoria, donde el equipo nacional se medirá a Honduras, Nicaragua y Haití.

Para Brenes, lo ideal es que la Federación Costarricense de Fútbol consiga un par de fogueos antes de empezar la ruta al Mundial del 2026, que inicia en el mes de setiembre. En la primera semana de ese mes, la Tricolor debuta de visita ante Nicaragua y luego recibe a Haití, para volver a jugar en las dos primeras semanas de octubre.

