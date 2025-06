‘Esto no se negocia’: la promesa de Mauricio Villalobos al volver a Saprissa

El primer refuerzo del Deportivo Saprissa no es un fichaje cualquiera: es un regreso lleno de historia y de hambre de gloria. Mauricio Villalobos, formado en casa, volvió a Tibás con un mensaje claro: está listo para dejarlo todo.

Saprissa ya empezó a mover fichas para el Torneo de Apertura 2025 y apostó por la sangre joven, pero con pasado morado. Mauricio Villalobos se convirtió en el primer fichaje oficial del club para esta nueva etapa, aunque no llega solo: también regresaron los defensores Gerald Taylor, quien militaba en el Hearts de Escocia, y Pablo Arboine, quien jugó el último torneo con el Sporting FC.

Villalobos, un mediocampista dinámico, disciplinado y con ADN saprissista, retornó al “Monstruo” tras haber pasado por el fútbol universitario en Estados Unidos y una breve experiencia en Austria. Pero más allá de sus pasos fuera del país, lo que más emociona al futbolista es volver al lugar que siente como su casa.

“Llegué a los 9 años al Saprissa. Pasé por la sub 15, sub 17 y alto rendimiento. Esta institución me formó, me enseñó a competir, a ir por los campeonatos. Desde pequeños nos inculcan eso, y ahora que regreso, vengo con esa misma mentalidad. Quiero ganar y aportar desde donde me toque”, expresó Villalobos con una mezcla de ilusión y responsabilidad.

Mauricio Villalobos, nuevo fichaje de Saprissa

A sus 25 años, Mauricio no se guardó nada cuando habló de su presente: tiene los pies en la tierra, pero el corazón en llamas. Para él, vestir de nuevo la camiseta morada no es un simple paso en su carrera, es un privilegio que piensa honrar y de paso le hizo una promesa a los aficionados morados.

“Van a ver un Mauricio muy entregado, bastante disciplinado en la parte del esfuerzo, que eso para mí no se negocia. En lo futbolístico, soy un jugador con mucha movilidad, me gusta tener la pelota, pero también moverme para abrir espacios. Siempre trataré de dar el máximo, y si tengo confianza, sé que puedo aportar mi granito de arena al grupo”, comentó.

Consciente de la jerarquía que hay en el camerino, Villalobos se muestra abierto a aprender de los referentes del equipo, a absorber cada consejo y crecer en todos los aspectos posibles.

“Escuchar a los referentes es muy importante. Si uno tiene humildad y sencillez para oír a los demás, eso lo hace mejor jugador y mejor persona. Estoy muy abierto a eso”, dijo el mediocampista, agradecido también por el momento que vive.

Además, reconoció que Saprissa es la plataforma ideal para seguir creciendo como profesional.

“Aquí se compite a un nivel alto, se aprende de grandes jugadores y eso es lo que necesito para mi desarrollo. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Él marca los caminos, y para mí es un honor regresar”, opinó Mauricio Villalobos.

Mauricio Villalobos llegó al Deportivo Saprissa a préstamo por un año, proveniente del cuadro de Santa Ana. (Saprissa/Instagram)

Con mentalidad ganadora

Villalobos no prometió goles ni asistencias en cada partido, pero sí prometió sudor, entrega y respeto por la camiseta. Dice que volvió con “mucha responsabilidad”, porque entiende lo que significa el escudo que lleva en el pecho.

“Sé lo que es vestir esta camiseta. Aquí no hay espacio para la comodidad, siempre se exige al máximo. Eso me lo enseñaron desde niño y no lo he olvidado”, indicó Mauricio.

Con esta incorporación, Saprissa no solo gana un jugador, también recupera un proyecto de casa que regresa más maduro, más completo y con el deseo intacto de dejar huella en el equipo más ganador de Centroamérica.

