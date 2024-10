En Saprissa deben hablar menos y jugar más. En el camerino morado no hay margen de error; es momento de concentrarse, de decirse las cosas de frente (si es que no se las han dicho), de correr y darlo todo en el terreno de juego.

El cuadro morado está fuera de clasificación, con un calendario que incluye varias visitas incómodas, y en el plano internacional, el reto es dejar en el camino a Comunicaciones. Los saprissistas no están para despistes en la defensa ni para no apretar al rival cuando les quitan el balón; deben seguirlo con todo, como hiena hambrienta tras su presa. Eso de que un jugador pierde una pelota y medio trota no se vale, y al que le cae el guante que se lo plante.

Saprissa no puede permitirse fallar las opciones de gol; debe ser certero, matar como sea. Si hay un penal, vaya y dele duro. Como se decía antes: “Si tiene que meter al portero con todo y bola, métalo”, porque un penal es medio gol. ¿Qué son esos brinquitos antes de disparar un lanzamiento desde el manchón blanco? ¿De dónde salió eso, de los “partiditos de PlayStation”? Si alguien quiere tirar un penal suavecito, a un costado, le aconsejo que le pregunte a Christian Oviedo, actual técnico de Santa Ana, cómo se hace, o al mismo Jeaustin Campos. Ambos eran certeros ahí, en el manchón blanco.

Jefferson Brenes alzó la voz por el rendimiento de algunos de sus compañeros en el partido anterior contra Cartaginés. (Jose Cordero)

No sé si eso fue lo que no le gustó a Jefferson Brenes contra Cartaginés: la forma en que Ariel Rodríguez tiró el penal, o cómo Javon East, quien ingresó de cambio, se vio desganado. Diayyy, Javon, ¡haga goles, que a usted le quedan! No lo piense; tire a marco, dele. Llénese de valor, tape bocas a quienes le dicen que debe fallar cuatro o cinco opciones para marcar una.

Youstin Salas dice que no se debe hacer un “burumbún”. Tiene razón, pero hay que correr, meter, apretar al rival; ¿para qué lamentarse después de que cae el gol?

Jefferson no se equivocó al alzar la voz, pero debió decirlo dentro del vestuario, encarar a sus compañeros y, entre todos, decir: ya basta de malos resultados.

“Somos Saprissa”, suelen decir los jugadores morados antes de cada compromiso, dando a entender que es un equipo grande, con historia, que sale a ganar donde sea. Entonces, deben demostrarlo, pasar de las palabras a los hechos. Y los jugadores de Saprissa tienen una enorme oportunidad, primero contra Comunicaciones y luego en el clásico contra Alajuelense, de demostrar que son Saprissa.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.