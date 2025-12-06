Actualidad morada

El ’10’ de Saprissa no se rinde: dice estar lejos de su nivel y que llevar ese número es un compromiso extra

El volante del cuadro morado, espera tener participación en las semifinales

Por Milton Montenegro

Apenas sumó 490 minutos de los 1.620 que disputó el Deportivo Saprissa en la primera fase del Apertura 2025.








