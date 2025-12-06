El ’10’ de Saprissa no se rinde: dice estar lejos de su nivel y que llevar ese número es un compromiso extra

Apenas sumó 490 minutos de los 1.620 que disputó el Deportivo Saprissa en la primera fase del Apertura 2025.

Su mayor participación se dio el viernes, de visita contra Sporting, donde jugó todo el partido que los morados empataron 0-0. Antes de ese choque, cuando más jugó fue hace dos meses, frente a San Carlos, con una presencia de 82 minutos en la cancha.

Ahora tiene claro que posee otro rol: saltar desde el banquillo, y no siempre Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se fijará en él.

Jefferson Brenes no se conforma; sabe que está a la vista de todos, no solo por su buen desempeño en torneos anteriores, sino por el peso de llevar la “10” en el cuadro morado.

“En lo personal, soy autocrítico. No he podido, quizá, retomar el nivel, y uno es consciente. Estoy mentalizado en quedar campeón y en el próximo torneo levantar el nivel, porque sé que la afición me exige, más ahora con el número que llevo (el 10). Pero estoy tranquilo, porque conozco mi capacidad”, dijo Jefferson a los medios de comunicación en la zona mixta, después del partido frente a Sporting.

Hace un año, Brenes tuvo una lesión que lo alejó de las canchas cinco meses, y eso le afectó para volver a su mejor ritmo y seguir en la Selección Nacional.

“Después de que volví de la lesión, fui a la Copa Oro con Miguel Herrera. No me dio minutos; me puso contra Estados Unidos. En ese momento, el equipo (Saprissa) estaba en pretemporada, y cuando volví, el torneo ya había empezado y me comenzaron los desgarres, que son normales tras estar cinco meses sin jugar”, destacó Jefferson.

El volante tampoco tuvo mucho chance con Paulo César Wanchope cuando estuvo al frente del plantel tibaseño.

“Cuando estuvo Paulo Wanchope, el equipo no anduvo muy bien y uno no se vio bien. Hasta dejaron de tomarme en cuenta en la Selección. Al llegar Vladimir Quesada fue borrón y cuenta nueva; quiso poner a otros, y lo hicieron de la mejor manera. Acepto mi rol desde la suplencia, y cuando me toca, trato de hacerlo de la mejor forma posible”, indicó Jefferson Brenes.

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, trata de recuperar su mejor forma. Contra Sporting jugó todo el partido. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Jefferson quiere jugar, pero no apresura las cosas y sabe que, en este instante, su presencia está en el banquillo.

“Para cualquier jugador es bonito tener minutos, y eso hablamos los compañeros que no hemos tenido tanta regularidad. Pero ser tomados en cuenta desde la suplencia es el primer paso. Si Vladimir quiere considerarme para la semifinal, pues bienvenido sea. Somos conscientes de que todos debemos estar alertas, listos”, expresó Brenes.

Saprissa terminó en segundo lugar la etapa de clasificación y enfrentará al tercero de la tabla. En este momento es Cartaginés, pero eso se definirá el domingo, cuando los brumosos finalicen la primera ronda al enfrentar a Liberia.

“Somos conscientes de que en las semifinales lo que marcan son los detalles, y el equipo que esté mejor concentrado es el que va a pasar. Obviamente, nos mentalizamos en jugar seis partidos, no pensamos en dos o cuatro. Sabemos que la Liga es el superlíder y lo respetamos porque hizo un buen torneo, pero queremos ser campeones en cualquier cancha”, dijo Jefferson.

Para el mediocampista, contar con el respaldo de los aficionados morados es vital para dar la lucha en busca del cetro.

“Ellos lo saben, el papel que juega la afición y lo importante que son para el grupo”, opinó Jefferson Brenes.

Warren Madrigal señaló que terminaron tranquilos con la clasificación, pero no con el puesto obtenido.

“No estamos tan satisfechos con el segundo lugar, porque somos Saprissa y siempre estamos obligados a clasificar de primeros. Pero hay que enfocarse en lo que viene”, dijo Warren, quien regresó al gol en el encuentro anterior y, frente a Sporting, tuvo dos claras oportunidades para sacudir las redes, pero Leonel Moreira, arquero de los josefinos, lo evitó.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.