Conozca contra quién debuta Saprissa en la Copa Centroamericana, juegos en casa y de visita

El Deportivo Saprissa no solo conoce a sus rivales en la Copa Centroamericana de la Concacaf, sino que también ya tiene listo el calendario, con sus respectivos juegos de local y de visita.

Los morados integran el Grupo C, junto al Motagua de Honduras, el CAI (Club Atlético Independiente) de Panamá, Verdes de Belice y Cartaginés.

Cada equipo jugará una vez contra los demás de su grupo, para un total de cuatro partidos (dos en casa y dos de visita), distribuidos a lo largo de cinco semanas.

En el debut en la Centroamericana, Saprissa abrirá en casa contra Cartaginés. En la jornada dos viajará a Belice para medirse a los Verdes. En la fecha tres, los morados descansan, para volver a la actividad, en la fecha cuatro, los tibaseños viajan a Panamá para enfrentar al CAI y cierra en casa recibiendo al Motagua de Honduras. La información fue confirmada por el Deportivo Saprissa.

El torneo comenzará entre el 29 y el 31 de julio de 2025. Las siguientes fechas de la fase de grupos serán: del 5 al 7 de agosto, del 12 al 14 de agosto, del 19 al 21 de agosto y, finalmente, del 26 al 28 de agosto.

Después de la Fase de Grupos, los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación Directa, que contará con partidos de ida y vuelta, comenzando con los Cuartos de Final, seguidos de las Semifinales, los partidos de Play-In y la Final, donde se coronará un campeón.

Cuartos de Final: 23 al 25 de setiembre y 30 de setiembre al 2 de octubre de 2025

Semifinales y Play-in: del 21 al 23 de octubre y del 28 al 30 de octubre de 2025 Final: 25 al 27 de noviembre y 2 al 4 de diciembre de 2025 .

Los ocho equipos clasificados (cuatro ganadores de grupo y cuatro segundos) se clasificarán del 1 al 8 según su desempeño en la fase de grupos. Los ganadores de grupo serán los clasificados del 1 al 4 y los subcampeones del 5 al 8. Los enfrentamientos serán: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Los cuatro equipos mejor clasificados serán los anfitriones de los partidos de vuelta.

El Deportivo Saprissa debutará en casa en la Copa Centroamericana de la Concacaf, contra Cartaginés. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Los juegos

Fecha 1: Saprissa vs. Cartaginés

Fecha 2: Verdes (Belice) vs. Saprissa

Fecha 3: Saprissa descansa

Fecha 4: CAI (Panamá) vs. Saprissa

Fecha 5: Saprissa vs. Motagua

