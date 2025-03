Aviso o ultimátum: Paulo Wanchope le marca la cancha a los rezagados de Saprissa

Atención, este mensaje es para Jefry Valverde, Ryan Bolaños, Douglas Sequeira, Samir Taylor, Albert Barahona y, sobre todo, para Yoserth Hernández y Fabricio Alemán en Saprissa.

“Yo hablé con el grupo, con todos, y les dije que todos van a tener su oportunidad. Ya dependerá de ellos si estarán para ingresar o estar en la lista de los convocados”, dijo Paulo César Wanchope sobre su presencia en Saprissa y la posibilidad de que aparezcan algunos nombres no habituales en las formaciones.

¿Y por qué mencioné a los jugadores anteriores? Porque son quienes menos han actuado en el torneo, sobre todo Yoserth y Fabricio. Hernández solo ha jugado 154 minutos y Alemán, 17. Samir cuenta con 218, Douglas con 229, Ryan con 438, Jefry posee 238 y Barahona, 163.

LEA MÁS: Paulo César Wanchope recibe una gran noticia, pese a la ausencia de Mariano Torres

Claro, pero que aparezcan depende solo de ellos, de su esfuerzo en los entrenamientos, de que, cuando les den minutos, rindan en la cancha. Porque el hecho de que Paulo haya dicho que todos tendrán su oportunidad no quiere decir que van a jugar. Si hay desgano, desmotivación y falta de interés en las prácticas, es como cerrarse las puertas en las narices.

De los que menos participación han tenido, creo que Douglas Sequeira le puede pelear el puesto al panameño Eduardo Anderson. Jefry la tiene difícil como lateral derecho ante Kenay Myrie y Samir Taylor. Por la izquierda, no cuenta con opción ante el buen nivel de Joseph Mora, y la alternativa para Valverde es ser extremo, pero debe calmarse, no acelerar tanto. A veces hay que bajar las revoluciones.

Yoserth y Fabricio… No sé qué puedan demostrar ni qué puedan hacer distinto. A Yoserth le quedó grande la camisa de Saprissa. Con Vladimir Quesada tuvo muchas oportunidades y no las aprovechó. Fabricio lo ha intentado, pero su olfato goleador en ligas menores del club no llega hasta Primera División, donde no ha dejado constancia de ser un matador.

Me agrada el fútbol de Albert Barahona, pero está en un puesto complicado como volante recuperador. Ahí está David Guzmán, Sebastián Acuña —quien ha sido el mejor refuerzo del equipo— y, cuando regrese Jefferson Brenes, habrá que abrirle espacio. Así que está muy duro para Albert Barahona.

Ryan Bolaños me parece un tipo con suerte. Vladimir lo alineaba hasta de central, Giacone hizo lo mismo, lo usó de lateral o central por la izquierda y Wanchope ya le dio minutos. Eso es suerte en un jugador que le ha dado poco al club. Tiene a la afición en contra; cada vez que entra, lo reciben con una silbatina. Para mí, es un velocista con uniforme de futbolista.

Paulo Wanchope dijo que le dará oportunidad a todos en el Deportivo Saprissa. Yoserth Hernández es uno de los que no volvió a aparecer. (Jose David Murillo/Prensa Saprissa.)

Pero bueno, ahí está, muchachos. A ponerle ganas. Si yo fuera jugador, seguro era muy malo y por eso me incliné por el periodismo. Pero si Saprissa me diera la oportunidad, me mato aunque sea por un minuto que me den. En ese minuto no pararía de correr, me reviento, y si me sacan no va a ser por falta de ganas.

Claro, alguno me dirá que me contradigo porque le digo a Jefry que le baje las revoluciones y, si fuera yo, me mato corriendo. Lo que pasa es que yo no soy futbolista profesional, pero si me dieran un minuto al menos corro. Jefry ha recibido más de un minuto y, por lo general, solo intenta correr como caballo de carretón, pero se vale pararse, tocar e ir al espacio. O intentar el “tome y deme”.

Le reconozco a Jefry que le pone ganas. Pero hay otros que juegan solo para atrás, no hacen un fútbol vertical y menos se animan a encarar y desparramar a un par de rivales.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.