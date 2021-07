‘Zapping Zone’ Zona de diversión

Los presentadores Vanesa Ardreu, Róger González y Karla Rubí Medina dan vida al divertido y versátil espacio. | CORTESíA ZAPPING ZONE

Hace siete años, Disney Channel Latinoamérica tuvo una idea genial: contrarrestar el zapping con puro entretenimiento. Precisamente en medio de sus series de mayor audiencia, surgió un espacio que literalmente se salió del canasto por su formato y su innovador estilo de hacer televisión. Así lograron evitar que los televidentes saltaran a otro canal con la ayuda de su control remoto.

El programa Zapping Zone es uno de los más gustados por los niños, hecho que se confirma con las numerosas llamadas telefónicas de distintos países y los centenares de correos electrónicos que reciben a diario. Muchos chicos costarricenses también son público fiel de este espacio, que se transmite de lunes a viernes de 4 p.m. a 6 p.m. en el canal latino donde habita Mickey Mouse con su pandilla. La atención de los espectadores es captada con una fórmula novedosa que incluye juegos, concursos, cápsulas, informativas y entrevistas, todo en un formato interactivo que permite a los televidentes participar desde sus casas en su país de origen y ganar premios.

Los presentadores que se aprecian en la señal de cable que llega a nuestro país son el dinámico trío conformado por Karla Rubí Medina, Róger González y Vanesa Ardreu, quienes presentan el programa desde Buenos Aires, Argentina. Hace unos días Teleguía conversó vía telefónica con Róger y Vanesa Ardreu, quienes gustosos respondieron a nuestras consultas.

–¿Por qué consideran que ‘Zapping Zone’ es un programa que rompe fronteras?

Róger: “Nos da mucho gusto que el programa se vea tanto en Costa Rica. Nos emociona que llegue tal cantidad de correos de allá. Lo de romper fronteras se da porque le ponemos el corazón al programa. Nos divertimos conduciéndolo y creo que eso se transmite”.

Vanesa: “Se trata de ser lo que en realidad somos y no actuar, reflejamos nuestra verdadera personalidad. La clave es divertirnos al 100% para contagiárselo a los chicos que nos ven.

–¿Cuán relevante es la participación de camarógrafos y técnicos en Zapping Zone?

Róger: “Todos somos un mismo equipo y no solo los conductores salen a cuadro. El programa lo hacemos 80 personas. Los camarógrafos y el jefe de piso salen a diario, también los técnicos hacen de extras a veces.

–¿Alguna anécdota que recuerden al aire en la que no aguantaron la risa? ( Antes de contestar, ambos se ríen )

Vanesa: “Me ha pasado de todo, creo que mí es la que más me pasa. Uno típico es que siempre me da mucho hipo cuando estoy al aire”.

Róger: “En todos los programas sucede algo que no está en el guion. Aunque tenemos una estructura, nosotros hacemos, deshacemos e improvisamos”.

–¿Alguna llamada o correo electrónico de Costa Rica que recuerden?

Róger: “Nos escriben mucho invitándonos a conocer el país. También nos escriben como si fueran guías turísticas: ‘Tienen que ir a tal lugar; no se pierdan tal volcán’. Nos gustaría ir el otro año. Este año fuimos con Disney Channel a Venezuela, Colombia, El Salvador y Guatemala.

Vanesa: “Todos los de Costa Rica son muy alegres, y orgullosos de su país. Cuando llaman, dicen ‘pura vida Costa Rica’. Tenemos ganas de ir, ojalápronto”.

–¿Cómo reaccionan los niños al verlos en la calle?

Róger: “Cuando salimos a la calle y un chico se nos acerca a decirnos que pasa buenas tardes con nosotros, esa es la satisfacción mayor. Es el fruto del trabajo”.

Vanesa: “Hace poquito, en una boda de una prima, una niña me preguntó: ‘¿Vane, vengo in a la boda?’ (Vanesa se encarga de una sección de moda que guía a los niños acerca lo que está de moda). Me dio gran ternura por la carita de ilusión que tenía, y le dije que por supuesto. Es mágico tener contacto con los niños, adolescentes y papás”.

–¿Cuál es su serie favorita de Disney Channel?

Róger: “A mí me fascina Zack y Cody, gemelos en acción. Admiro mucho a los actores. Los guiones son inteligentes y me gustan las situaciones que se crean dentro del hotel”.

– Según usted, ¿a qué se debe el fenómeno de ‘High School Musical’ ?

Róger: “Ni la empresa Disney se imaginó el fenómeno que sería. Intervinieron muchos factores: toda la prensa se interesó en los actores y actrices, la música era muy buena y el director Kenny Ortega tenía mucha experiencia”.

–¿Cuáles novedades y proyectos vienen para ‘Zapping Zone’?

Róger: “Transmitiremos durante dos semanas especiales de los Disney Channel Games, divertidas competencias entre cuatro equipos. Me dieron la oportunidad de participar en estos juegos, en Walt Disney World en Orlando. Tendremos además novedades de High School Musical, acerca de la gira, los videos y la película de cine que se estrena el próximo año.

–¿Algún mensaje para los televidentes ticos?

Vanesa: “Les quiero decir que los sueños existen. Vayan tras sus metas e ilusiones y nunca se rindan, porque querer es poder. Los imposibles no existen, ¡así que siempre para adelante!”.