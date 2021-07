Un tiqui tiqui que ocurrió así

Su vida ha transcurrido entre las luces y las cámaras de las grandes cadenas de televisión de Miami. En su trabajo como presentador, Mauricio Zeilic también ha tenido la oportunidad de estar junto a las destacadas estrellas del mundo del espectáculo.

En Costa Rica lo conocimos por primera vez en el programa Primer Impacto, de la cadena Univisión, junto a María Celeste y Myrka Dellanos, que se transmite por canal 2.

Abandonó Univisión, pero no dejó ahí "el tiqui tiqui"; Mauricio Zeilic se lo llevó a Telemundo

Hace unas semanas cambió de trabajo, se fue para Telemundo, específicamente para el programa Ocurrió así, que se transmite acá por canal 4, y aunque ya no aparece todos los días frente a las cámaras, confesó a Viva, en conversación telefónica, que está muy contento, que el público lo sigue apoyando y que el tiqui tiqui sigue con él.

Costó mucho separarlo de sus muchas obligaciones ya que además de reportear tiene que presentar en su espacio El tiqui tiqui del programa Ocurrió así internacional y también el noticiero local, en el canal 53 de Miami.

El martes pasado, antes de la presentación del informativo, le arrancó unos minutos a su agenda para conversar con nosotros.

Las preguntas las empezó él: "Dime, ¿a qué hora se ve allá el programa?" Simpático y concreto en sus palabras, atendió todas las interrogantes.

¿Por qué salió de Univisión?

- Ya tenía 15 años de trabajar y nunca pensé que ellos no iban a cumplir su palabra. Simplemente había un jefe el cual me iba "cerrando" continuamente y no creo que eso sea correcto, había intereses creados por ese jefe, amparado por otro, y yo, gracias a Dios, tengo mi público, por eso me fui.

"Nos hemos dado cuenta de que la gente está sintonizando más Ocurrió Así desde que yo estoy en él; estoy orgulloso de eso. Además, mis compañeros y el mismo Enrique Gratas son excelentes personas."

¿En qué consiste su trabajo ahora en Telemundo?

-Lo mismo que en Univisión, tengo mi segmento, ahora tres veces por semana, que se llama El tiqui tiqui. Además hay planes para trabajos especiales y también hago el noticiero local en el canal 53 de Telemundo.

¿Le ha afectado que ahora aparezca en las cámaras solo tres veces por semana si antes lo hacía diariamente?

-Personalmente creo que mientras menos canses al público, mejor. En el noticiero internacional aparezco tres veces y en el local una o dos veces, o sea que al final salgo en cámaras cinco por semana.

Usted ha tenido la oportunidad de entrevistar a gran cantidad de artistas de talla internacional.

-Sí, por ejemplo esta mañana hablé personalmente con Julio Iglesias, quien acaba de regresar de la celebración de la toma de posesión del presidente Clinton, y está teniendo mucho éxito con su disco de tangos. También hay otros como Gloria Estefan, Gloria Trevi, Chayanne. (Al único que nunca ha podido entrevistar es a Luis Miguel.)

"Gracias a Dios, a través de los años he logrado un respecto y confianza con ellos, pero trato de no cruzar la línea, ni abusar de eso. Tengo el teléfono de sus casas, soy su amigo, pero nada más. "

¿De dónde salió el tiqui tiqui?

-Esa palabra surgió hace un tiempo para no usar la palabra chisme, chismoso. Es un término simpático que significa muchas cosas, sin ninguna intelectualidad de nada.

"Es un vocablo que, gracias a Dios, la gente ha unido a mí y a mi espacio, no solo aquí, sino en el resto del mundo."

¿De su vida sentimental qué nos puede decir?

-Soy soltero y ando con una amiga simpatiquísima, que es del medio de la televisión, pero a la vez no lo es (plantea la duda y ríe).

"(En una ocasión, Zeilic estuvo a punto de contraer matrimonio, en 1975, en Viena.) Me enfadé con los futuros suegros porque eran adinerados y siempre me estaban sacando en cuenta lo que tenían. Me cansé un día y me fui."

Colaboró con esta información Cristopher Barquero.

Experiencia en el camino

Aunque Mauricio Zeilic, de 49 años, admite que no tiene título de periodista, afirma que lleva "esta profesión en la sangre". Ha trabajado como comentarista, estudió relaciones públicas, dicción, entonación, y todo lo relacionado con la voz.

ació en Cuba pero viajó a Miami hace 37 años, sus primeros pasos los dio trabajando en una emisora de radio local hasta que un amigo le ofreció hacer una prueba para televisión, fue ahí donde empezó a consagrarse como el rey del tiqui tiqui.

Laboró por más de 25 años como coordinador del certamen de belleza intercontinental Miss Universo y trabajó por 15 en el canal 23, de Miami.

"Empecé laborando en algo que hasta la fecha continúo haciendo: las sugerencias para el fin de semana. Como siempre, le digo al público qué hacer y a dónde ir." También hace entrevistas a las estrellas del mundo del espectáculo y nos tiene al tanto de los últimos tiqui tiquis.

Cuando no está trabajando, Zeilic afirma que trata de hacer más ejercicios para bajar de peso. "Y aprendí en el 96 a pasar más tiempo en mi casa meditando."

Su propósito para este año es vivir día a día y afirma que aunque nunca ha tenido la oportunidad de visitar Costa Rica, está "loco por venir".