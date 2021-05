Carrey, uno de los comediantes mejor cotizados de Hollywood, saltó a la fama en la serie de 1990 Living in Color , en la que personificó a una variada gama de personajes. Desde entonces, apareció en numerosos éxitos de taquilla, entre ellos La máscara , Batman Forever , The Cabel Guy , El show de Truman , El hombre en la luna , El Grinch y más recientemente el melodrama The Majestic .