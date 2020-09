¿Para qué sirve el arte? Si la pregunta fuera ¿para qué sirve una máquina de coser? No habría mucho problema en contestarla, porque todos conocen la utilidad de una máquina de coser. En este caso, lo que cuesta es, no solo explicar la utilidad del arte, sino también ensayar una definición de este. Si nos preguntamos ¿qué es el arte? hay infinidad de respuestas y, sin embargo, ninguna nos satisface del todo. Tal vez se debería cambiar el enfoque y no indagar más sobre qué es el arte sino preguntarnos ¿cuándo es arte?