Otton Solís: ‘Esto es cogobernar’

(JORGE CASTILLO)

A la tercera llamada contestó. Ya de por sí estaba acabando de hablar con Juanca por Skype. Él, allá, en Indiana, EE. UU., en su oficina rodeada de árboles en primavera; Juanca aquí, en Costa Rica, a punto de entrar a una reunión para apuntalar detalles administrativos de su nuevo cargo: presidente del Congreso.

Juan Carlos Mendoza García es el primer miembro del Partido Acción Ciudadana (PAC) en presidir un poder del Estado y eso alegra a Ottón Solís allá, en Indiana, desde donde le ha seguido el pulso a cómo el partido que fundó se alía con agrupaciones disímiles.

¿De qué hablaban?

De todo. Me contaba cómo andaba todo. Él es muy humilde y pide consejos, no solo a mí, a todos.

¿Así lo define? ¿Humilde?

A Juanca le tengo especial aprecio. Recuerde que cuando Laura Chinchilla fue a mi casa después de la elección yo invité a Juanca para que me acompañara. Yo lo aprecio mucho y es toda una señal a la juventud. Representa a una generación más respetuosa, menos machista, más ética, tolerante y todo eso se valora mucho.

¿La forma de ser de Mendoza explica por qué está ahí?

Sí, es pausado, moderado. Él es como habla. Solo óigalo hablar. Razona, procesa información y no es histriónico. No cae en cambios repentinos y eso es vital para negociar y dialogar. Por eso fue jefe de fracción y ahora está ahí. Tiene mente amplia, viajado, culto.

¿Y eso le da para representar a cinco partidos diferentes?

A todo el mundo le sirve que a Juan Carlos le vaya bien. Lo que pasa es que hay gente que ataca cuando pierde y hasta cuando gana por poco, como Óscar Arias.

¿Le conviene al Gobierno?

Juan Carlos es vital para el Gobierno, pero también los otros partidos. Si esto fracasa, nadie querrá que esta alianza siga. El compromiso sigue con libertarios y PUSC. Si esto sale bien, todo el mundo dirá que no, que sigamos por esta ruta. Al Gobierno le interesa, a otros partidos y a nosotros demostrar que sí podemos desempeñarnos en un cargo de poder.

El PAC recibió votos del PUSC y del Libertario, y después votarán por sus proyectos. Tanto que los criticaron...

Sí, no nos han alcanzado nuestros votos para hacerlo solos. Poca gente se ha dejado de convencer de la propuesta del PAC. Pero, bueno, hay cambios interesantes: yo no voy a ser candidato, Juan Carlos preside el Congreso...

¿Por qué me dice eso de ser candidato? ¿Qué relación hay?

No, para demostrar que hay cambios, que nos hemos refrescado...

Bueno, pero le vuelvo a pedir que me explique cómo es que el PAC votó para que Gloria Bejarano esté en el Directorio, por ejemplo.

Sí, eso es complicado. No es culpa del PAC que haya ciertas personas ahí. Es lo que el pueblo quiso y no podemos escogerlos. Claro que eso incomoda un poco.

¿A usted o al partido?

Usted me entrevista a mí; eso no lo he sometido al partido. Esa es la Asamblea Legislativa que Costa Rica quiere. Juzgar distinto es irrespetar a la voluntad. Claro que hubiéramos querido otra gente y por eso promovimos nuestros valores, pero el costarricense ha querido elegir a otro tipo de personas.

¿El fin justifica los medios?

Eso hay que preguntárselo a los ticos. Ya le acepté que esto incomoda. Ahora juntamos los votos de todos; son importantes para balancear los poderes. Esto no nos hace renunciar a nada de nuestras posiciones. Igual que Roosevelt y Churchill no renunciaron a su pensamiento al aliarse a Stalin para derrotar algo muy malo. Ahora, el PLN va a perder cosas importantes. Lo que más le duele es perder las partidas específicas en Hacendarios, mayor símbolo de clientelismo y secreto a la vez. Esta coalición no dará partidas específicas.

¿Y qué más van a hacer?

Hay una responsabilidad superior que mucha gente en la oposición ni se ha imaginado, porque esto es cogobernar. Ya no se puede decir simplemente “no al plan fiscal”, “no al proyecto de electricidad”. Ahora, el tema fiscal es responsabilidad de todos. Ya nos toca demostrar la austeridad. Una persona con poder es una persona con responsabilidades. Ahora los estándares de responsabilidad se multiplicaron.

Si usted mantuviera las riendas, esta alianza no hubiera sido posible ¿Me equivoco?

Quizá está equivocado porque el mal es enorme; es el monopolio del poder. Hay que hacer lo posible para debilitar ese poder. Esa es mi convicción. Quizá yo hubiese luchado por ciertas cosas; Juan Carlos me asegura que lo ha hecho.

De nuevo, ¿entonces aquí el fin sí justifica los medios?

Pero los medios los puso Costa Rica; que le reclamen a Costa Rica por qué escogieron a personas con un currículo dudoso en lo ético. No sé si hay que votar por el calderonismo. Yo no quisiera que Otto Guevara fuera tan de derecha y fuera tan parecido a Liberación en su derechismo. Eso no lo escojo yo.

¿Sigue opinando igual sobre Laura Chinchilla?

Siempre tiendo a sentirme cómodo con las actitudes de ella. Es respetuosa, recomendó a Villanueva desistir del cargo y ahora da buenas señales. Los problemas de ella, son otros, es no tener una visión, no saber adónde va. No recuerdo que tuviera luchas en nada en su vida y eso es lo que define a una persona. Para ganar dijo cualquier cosa y seguir adelante, sin desviar el camino que venía con malas carreteras, déficit y abusos. Pero en estas cosas ella es lo mejor que ha tenido el país por mucho tiempo, mucho mejor que Abel Pacheco.

¿Ha sido un mal primer año?

Ella dijo que iba a seguir adelante y lo cumplió al pie de la letra. Seguir con la mala forma de su partido, con una irresponsabilidad tremenda, sin percatarse de verdaderos problemas del país. Está amarrada, la pusieron ahí y, por más que tenga personalidad de líder, está enjaulada. Es lo que ella escogió. No se desliga de ahí pero como no es servil total... es que estos Arias son muy exigentes. La partición de aguas debe darse. Es el quinto año del gobierno de Arias. Ha sido un año más de la política tradicional.