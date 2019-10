Bajo la sombra de un árbol, estaba Geovanny Alfaro, un estilista con 20 años de experiencia, esperando a su próxima donadora. Alejandrina Fuentes, de Moravia, se sentó y, conforme la comenzó a peinar, surgieron las lágrimas. “Me he desprendido de cosas más dolorosas. Dios ha sido bueno conmigo. El pelo me crecerá, pero a esa gente no (a quienes luchan contra el cáncer). Yo creía que el cabello era algo importante; todo el mundo me lo admiraba, pero es más importante ser feliz y tener salud”. El estilista manejó el caso con paciencia, y al final Alejandrina sonrió para la foto con pelo corto y trenza en mano.