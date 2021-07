Ministro Gallardo resalta felicidad de ticos e ignora renuncia de Herrero

San José (Redacción). En las últimas cuatro horas, Roberto Gallardo, ministro de Planificación, publicó cinco veces en su perfil de Twitter porqué Costa Rica es el país más feliz del mundo , pero ignoró referirse a la polémica salida de su compañero de Gabinete, y jerarca de Hacienda, Fernando Herrero.

Desde el sábado pasado, Gallardo está en viaje oficial con la Presidenta Laura Chinchilla, en Nueva York.

Mientras Chinchilla se preparaba esta mañana para una reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, Gallardo reiteraba, una y otra vez que somos felices “pese a que quieran convencernos de lo contrario”.

“Que se hayan metido a robar en la casa de a la par no invalida el hecho que los indicadores de criminalidad estén bajando, porque esos indicadores están construidos a partir de información estadística que se recoge con todo rigor y de manera global, no por parte del Gobierno, sino de empresas encuestadoras y organizaciones no gubernamentales”.

”De la misma manera, porque yo y mis amigos seamos infelices y no estemos contentos con el Gobierno (o peor aun que lo odiemos con pasión) , no podemos negar lo que ya no uno, sino varios estudios internacionales, elaborados por gente tan prestigiosa como Jeffrey Sachs, reafirma una y otra vez: que los ticos somos un pueblo feliz”, resume Gallardo en su blog.

Su insistencia en publicar sus observaciones sobre la felicidad de los ticos, generó comentarios en redes sociales.

Por ejemplo, un usuario de Twitter, que solo se identifica como Fabián , opina así: “el post acerca de la felicidad de @RobertoGallardo desnuda la perspectiva penosamente futbolera y chabacana de este gobierno. ¡Adelante!”

Otros, como Rebeca Alvarado sostienen que: “Herrero y su esposa omitieron ¢50 millones en declaración de renta 2009-2010. Esto contribuye a la felicidad del pueblo”.

Según Gallardo, otro grupo de costarricenses no quiere aceptar que somos el país más feliz del mundo, porque se trata de gente “infeliz” ante la “felicidad” de los otros. Y así describe las frases de esa población que no ve la felicidad del costarricense:

“¿Por qué demonios la gran mayoría de los ticos se siente feliz si todo está mal, si estamos gobernados por una gavilla de corruptos que solo actúan en beneficio personal, si no hay esperanza de ningún tipo para este país que inevitablemente se irá a la mi..tad de abajo de la tabla del desarrollo humano?”,

Este grupo, agrega el ministro, se atribuye tener la única “lectura válida de la realidad”

“La respuesta pasa un poco por señalar una cierta arrogancia histórica que ha existido en este país de algunos grupos que creen que la única lectura válida de la realidad es la propia. Ellos, iluminados en medio de un mar de oscuridad, deben mostrar el camino. Pero la historia muestra que los ticos siempre hemos rechazado los criterios absolutos. No hay blanco y negro (o mas extremo aun como parecen creer algunos, blanquísimo o negrísimo), sino una amplísima gama de grises. Y por eso no creemos los cantos de sirena de quienes quieren arrogarse una comprensión de la realidad que nunca han tenido, ni aceptamos "prima facie" sus apocalípticos pronósticos”, agrega el blog.

A las 11:24 a. m. Gallardo agradeció en su perfil de Twitter todos los comentarios positivos y negativos sobre sus interpretaciones del país más feliz del mundo.

En cambio, aunque Fernando Herrero renunció ayer, cuando se enteró de una nueva publicación de este medio sobre irregularidades en el pago del impuesto de renta de impuestos de empresas asociadas a su nombre, Gallardo sigue guardando silencio.

A las 11:54 a. m., Roberto Gallardo envió un mensaje de texto en el que “aclaró” que el contenido de su blog está actualizado desde ayer y que lo dejó programado para que en Twitter salieran anuncios de su nueva publicación.